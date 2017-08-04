Kötü Kedi Şerafettin İsimli Filmi Yayınlayan Kanal D’ye Ceza

RTÜK, kedi karakterinin asabi, küfürbaz, içki ve sigara düşkünü, bu sebeple çocuklara ve gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle filmi yayınlayan Kanal D’ye ceza kesti.

Yetkilinin, Kötü Kedi Şerafettin’le ilgili olarak Üst Kurul’a sunduğu raporda şu ifadeler kullanıldı: "Film, animasyon olması nedeniyle, çocuk ve genç izleyicilerin dikkatini çekerek izlemelerine neden olacağı açıktır."

Asabi, küfürbaz, içki ve sigara düşkünü olduğundan bahsedilen karakterle ve filmle alakalı olarak hazırlanan raporda yer alan diğer ifadeler de şu şekilde: "Küfürlü konuşmaların çok olduğu filmde biplemeler, kesintiler yapılmış ancak küfürler yine de anlaşılır şekilde kalmıştır. Argo konuşmaların filmin geneline hâkim olduğu tespit edilmiştir. Kedi ve diğer hayvanlar sigara içmekte ve içkiye olan düşkünlükleri maceralarının konusunu oluşturmaktadır. İçki şişelerinin üzerinde okunur şekilde ‘Adap Rakı' yazdığı görülmüştür. İçki şişesi görüntülerinin buzlanmadığı tespit edilmiştir."

Film, daha çok yetişkinlere yönelik bir animasyon olduğu gerekçesiyle '13 yaş ve üzeri', 'Şiddet ve korku', 'Cinsellik', 'Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar' gibi akıllı işaretler ile birlikte yayınlanmış olmasına rağmen bu önlemlerin işe yaramadığından bahsedilen raporda, "Film, yaz döneminde yayınlandığı ve küçük izleyicilerin de ekran karşısında olabilecekleri değerlendirilmiştir. Nitekim yetişkinlere yönelik hazırlanan yapımları çocuk ve genç izleyicilerin ebeveynleriyle ya da yalnız izledikleri bilinmektedir" değerlendirmesine yer verildi.