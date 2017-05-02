RTÜK’ten NTV ve Star TV’ye Victoria’s Secret Uyarısı!
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Türkiye’deki radyo ve televizyon kanallarının yayınlarını denetleyen RTÜK, NTV ve Star TV’ye Victoria’s Secret defilesinin tanıtım filmini yayınladıkları gerekçesiyle uyarı cezası verdi.

Star TV ve NTV, yılbaşı tanıtımında Victoria’s Secret mankenlerinin Türk müziği eşliğinde dans ettiği görüntüleri ‘bir gelenek devam ediyor’ anonsu eşliğinde yayınladığı gerekçesiyle RTÜK tarafından uyarıldılar.
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RTÜK, yaptığı uyarıyla ilgili olarak hazırladığı raporda şu ifadelere yer verdi:

Reklam yayını, hem iç çamaşırlı manken görüntüsü içermesi, hem de kullanılan geleneksel Türk müziği ve metni ile izleyicilere, yılbaşı gecesi iç çamaşırı defilesi izlenmesi Türk geleneğiymiş gibi bir imaj içermektedir. Yayınladığı saat itibarıyla çocuk ve genç izleyiciler için uygun içerikte olmadığı düşünülmekte olup, tanıtım yapılan programda kullanılan akıllı işaretler de bunu göstermektedir.

Oy çokluğu ile bahsi geçen reklamın gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini olumsuz yönde etkilendiğine karar veren RTÜK, Star TV ve NTV’ye uyarı cezası verdi.

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