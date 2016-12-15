RTÜK’ten Prezervatif Reklamı Yayınlayan NTVSpor’a Ceza!

RTÜK, NTVSpor’a belirli saatler dışında prezervatif reklamı yayınladığı gerekçesiyle ceza kesti.

RTÜK üst kurulu, NTVSpor’a çocukların ve gençlerin izleme saatleri içerisinde -korumalı saatlerde- yayınladığı prezervatif reklamı gerekçesiyle ceza kesti. “Cinsel içerikli ürün tanıtımlarının, çocuklarda merak uyandırdığı, küçük yaştakilere açıklanmasında bazı zorluklar yaşanabileceği, gençler için özendirici olduğu” olarak değerlendirilen reklam için, üst kurulun oy çokluğu ile alınan karar doğrultusunda ceza kesildi.

4 Ekim tarihinde saat 23.14’te yayınlanan prezervatif reklamında “ekranda bir erkek ile bir kadının birbirine yaklaşma anı görüntülenirken, fonda, ‘Aşka incelik gerek. Türkiye’nin en incesi, dünyanın bir numaralı tercihi” ifadelerinin yer aldığını belirten RTÜK, izleyicilerden İletişim Hattı’na şikayetler geldiğini belirtti.

RTÜK’ün kararla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği gibi küçük yaştaki izleyiciler ekranda gördükleri özellikle de reklamlarda gördükleri ürünleri merak etmektedir. Bu ürünün yetişkinlere yönelik olması nedeniyle, küçük yaştakilere açıklanmasında bazı zorluklar yaşanabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla sadece yetişkinlerin özel yaşamında kullanabilecekleri ürünlere yönelik reklamların, çocukların ekran başında bulunamayacakları düşünülen korumalı saatler dışındaki zaman dilimlerinde yayımlanmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Oysa yayın kuruluşu, prezervatif reklamını korumalı saatler içerisinde yayımlamış, küçük yaştaki izleyicilerin zarar görebileceklerini göz ardı etmiştir.”

RTÜK kararına göre prezervatif reklamlarının korumalı saatler dışında, yani 00.00-05.00 zaman dilimi içerisinde yayınlanması gerekiyor. RTÜK üyesi Ersin Öngel, verilecek cezayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Eğer ilgili kurum, önceden aynı nedenle ceza almamışsa uyarı cezası alır. Fakat daha önce bu sebeple bir ceza almışsa, bir önceki reklam gelirlerinin %1’ini ödemek durumunda kalırlar.”

