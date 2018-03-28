RTÜK’ün İnternet Denetimine İlişkin Yasa Resmileşti!

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun resmi internet yayıncılarının içeriklerini denetime tabi tutmasını sağlayacak yasai dün çıkan Resmi Gazete’de yerini aldı. Bir torba yasa içindeki madde olan yetkilendirme görevi yürürlülüğe girdi.

Türkiye’de bir süredir gündemin en önemli maddelerinden birisi, RTÜK’in internette yayınlanan ve kaynağı resmi yayıncı kuruluşlar olan içerikleri denetime tabi tutacak olması. Geçtiğimiz ay bir önerge olarak gündeme gelen yasa, Resmi Gazete’nin yeni sayısında yer alan torba yasa kapsamında kesinleşti.

Meclisten onay alan torba yasanın içindeki 7 farklı çalışma alanına rağmen gene en çok tartışma yaratacak konu, RTÜK’ün internet denetimini alacak olması gibi görünüyor. Diğer taraftan yapılan görüşmeler sırasında yasanın, bireysel internet paylaşımlarını kapsamadığı vugulandı. Yani sadece resmi yayıncı kuruluşların içerikleri denetime tabi tutulacak.

Dikkat çeken bir diğer önemli nokta, yasanın kapsadığı internet yayınları ve kaynakları oldu. Zira yurt içinden ya da yurt dışından, Türkçe ya da yabancı dilde yapılan her yayın artık denetime tabi tutulabilecek.

Muhalefet cephesinde sert eleştiriler alan düzenlemeyle bireysel anlamda video ve çeşitli sosyal medya paylaşımları denetime tabi tutulmayacak.

Hükümet, internetteki içeriklerin ve yayınların denetiminin yapılamaması ve gelirlere vergi uygulanamaması dolayısıyla söz konusu yasayı savunduğu iletiliyor. Muhalefet ise durumu bir “sansür paketi” şeklinde nitelendiriyor. Hatta CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, internet medyasının sansürleneceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bundan sonraki süreçte Netflix, Puhu TV, Blu TV gibi yayıncıların, hem kendi platformlarından, hem de YouTube gibi farklı mecralardan yaptıkları yayınlar denetime tabi tutulabilecek. Buna elbette geleneksel olarak nitelendirdiğimiz radyo ve TV kanallarının internet yayınları da dahil.