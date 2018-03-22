RTÜK’ün İnterneti Denetlemesi Neden Bu Kadar Eleştiriliyor?

Yaklaşık bir aydır RTÜK'ün internet yayınlarını denetleyecek olması, toplumun hemen her kesiminden tepki çekiyor. Peki bahsedilen RTÜK denetimi neden bu kadar çok eleştiriliyor?

Son birkaç haftadır özellikle sosyal medya gündemini RTÜK’ün internet yayınlarına getireceği denetim meşgul ediyordu ki dün gece itibari ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, resmi yayın kuruluşlarının internette yayınladıkları içerikleri denetlemek için tasarlanan yasa tasarısıyla meclis onayını almış oldu.

Her konuda olduğu gibi ‘İnternet yayınlarına RTÜK denetimi’ konusunun da iki farklı tarafı bulunuyor. Bir taraf internet yayınlarına denetim getirilmesine kesin olarak karşı çıkarken, diğer bir taraf da internet yayınlarının da TV yayınları gibi halkın ahlaki ve kültürel değerini ihlal edebileceğini, bu nedenle denetlenmesi gerektiğini savunuyor.

Genel olarak bakarsak ‘denetim’ dediğimiz şey, yürürlükte olan herhangi bir uygulamanın daha iyi ve düzenli yürümesi için son derece faydalı olabilir. Öyleyse RTÜK’ün internet yayınlarını denetleyecek olması neden bu kadar sert bir şekilde eleştiriliyor? Siyasilerin bu konudaki eleştirileri denetimin yayınları sansürleyeceği ve medya özgürlüğünü kısıtlayacağı yönünde.

Siyasilerin yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının verdikleri tepkiler de RTÜK’ün internet yayınlarını denetleyecek olmasının bir ‘sansür’ endişesi yarattığını gösteriyor. Kullanıcılar internet üzerinden pek çok içeriği ücretsiz ya da ücretli olarak TV’nin aksine sansürsüz olarak izleyebiliyor. İnternet izleyicilerinin en büyük korkusu, internet yayınlarının da TV yayınlarına benzer şekilde sansür içerecek olması.