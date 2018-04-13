RTÜK Üyesinden Garip Öneri: İnternete Ehliyetle Girilsin

Geçtiğimiz aylarda çokça tartışılan internet yayınlarına denetim yasası, yakın zamanda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe girdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, artık internet üzerinden resmi yayıncılar tarafından yayınlanan içerikleri tıpkı televizyonlarda olduğu gibi denetleyebilecek.

RTÜK’ün bu denetim hakkına sahip olması, yayıncıların mevcut içeriklerini de yeniden düzenlemesi anlamına geliyor. Yani ceza almak istemeyen yayıncılar, RTÜK’ün sonradan gelen yetkisine rağmen, önceden yayınladıkları içeriklere gerekli işlemleri uygulamak zorundalar.

RTÜK’ün AK Partili üyelerinden birisi olan Taha Yücel, Sputnik News’in haberine göre ODTÜ’de düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Etkinliğin konusu, Türkiye’de internetin 25. yılıydı. Yücel, bulunduğu önerisiyle gündeme oturdu. Çünkü kendisi, internete tıpkı trafikteki gibi ehliyetle girilmesi gerektiğini savunuyor.

Taha Yücel, internet kullanıcılarının internet hakkında bilgili olmaları gerektiğini, bu amaçla eğitimler düzenleyebileceklerini söyledi.

Yücel, önerisini şu şekilde iletti:

"Detaylı konuşmadık henüz ama bir internet ehliyeti kavramım var. İnternet okuryazarlığı, interaktif eğitimini oluşturmamız lazım. Bundan kastım, basitçe internete bağlanan insanlara, opsiyonel olabilir veya zorunlu olması da düşünülebilir. Nasıl trafiğe çıkarken bir ehliyet aranıyorsa internete bağlanan insanlarda da en azından bir temel internete bağlanma yeterliliği ve ehliyeti aranmalı.”

“İnsanların vaktini almadan basit bir interaktif eğitimle ama anladığını da görerek, 4-5 aşamalı bir interaktif eğitimle sonuçlandırıp sonra isterse Ulaştırma Bakanlığı'mızın, BTK'nın, ilgili kişi veya kurumların imzasıyla bir ehliyetin, onun cihazına yüklendiği 'internet ehliyetiniz hayırlı olsun, artık internetle ilgili temel bilgilere sahipsiniz' denilmesi, en azından insanların böylece bilinçlenmesi sağlanabilir. Bu 'İnternet Ehliyeti' kavramını da görüşlerinize arz ediyorum.”

Açıkçası RTÜK’ün hem yabancı hem de yerli içerikleri nasıl denetleyeceğini, internetteki yayın akışını nasıl kontrol edeceğini düşünürken, Yücel’in yapmış olduğu bu öneri bizi daha derin düşüncelere itiyor.

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