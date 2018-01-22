RTÜK ve Ufak Tefek Cinayetler Dizisi Arasında Neler Dönüyor?

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği "Ufak Tefek Cinayetler" adlı dizi son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.

Hatırı sayılır bir izlenme oranı tutturan dizide, karakterlerden Oya ile Serhan arasındaki ilişkiyi "uygunsuz" bulan Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yayıncı kanala yüklü miktarda para cezası kestiği geçtiğimiz günlerde çokça konuşulmuştu. Hatta RTÜK'ün kanalla dizinin yayından kaldırılması için görüşmeler yaptığı da iddia edilmişti. Konuya ilişkin dizinin yapımcısından açıklama geldi.

RTÜK tarafından henüz bir açıklama yapılmadı yani diziye yönelik herhangi bir para cezası uygulanmadı. Diziye yönelik bu iddiaların ortaya çıkmasına sebep olan sahne ise 12. bölümde gerçekleşti. Bu bölümde iki karakter birbirine normalden biraz 'fazla' yakınlaşınca sosyal medyada büyük bir tartışma başladı. Haliyle enformasyon kadar dezenformasyonun da bol olduğu sosyal ağlarda iddiaların yerini yeni iddialar aldı.

Konuya ilişkin Ay Yapım tarafından yapılan açıklamada ise söylentilere son nokta konulmuş oldu. Yapım şirketinden yapılan açıklamada, " Ufak Tefek Cinayetler dizimizin sevgili izleyicileri, sahte sosyal medya hesaplarında yer alan ve gerçekte hiç bir ilgisi olmayan, yalan yanlış bilgilere dayalı haberlere lütfen itibar etmeyiniz.

Dizimizin hakkında sahte olarak içerik paylaşımı yapan ve adımızı kullanarak menfaat sağlama amacı güden kişi ve kuruluşlara karşı tüm hukuki yollara başvurulacağını, hakkımızın aranacağını bildiririz." denildi.