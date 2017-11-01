RTÜK, geçtiğimiz hafta Sony Channel’da yayınlanan ‘Hande Ataizi ile’ isimli evlilik programına 5 kez yayın durdurma ve en üst sınır olan %5 para cezası verdi.

RTÜK’ün Üst Kurul toplantısında ele alınan söz konusu program, alabileceği en ağır cezayı aldı.

Uydu üzerinden yayın yapan Planet Pembe (Sony Channel) kanalında ‘Hande Ataizi ile’ isimli programda stüdyoda bulunan gelin ve damat adaylarının birbirleriyle stüdyonun hem içinde hem de dışında yakınlaştıkları, katılımcıların beğendikleri adaylarla birbirlerini tanıma imkanına sahip oldukları ve bu süreçte tartışmaların yaşanıp katılımcıların birbirlerini yalancılıkla suçladığı diyalogların ekrana yansıtıldığı tespit edildi.

Programda kadınların ya da erkeklerin birden fazla partnere ilgi göstermesi ve aralarındaki kavgaların ekrana yansıtılmasının özellikle de gençler üzerinde olumsuz rol model oluşturduğu yönünde görüş bildiren Üst Kurul, yapılan yayının aile kurumu zedelediği görüşünde karar kıldı.

RTÜK, söz konusu programın 6112 sayılı kanunun 8. maddesinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz" hükmünü ihlal ettiğini saptadı.

Kurul, kararı alırken aynı kanunun 32. maddesinde geçen "Bu Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (f), (g), (ğ), (h), (n), (ö), (s), (ş) ve (t) bentlerindeki yayın hizmeti ilkelerine ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde ikisinden beşine kadar idari para cezası verilir. İdari para cezası miktarı televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için on bin Türk lirasından az olamaz. Ayrıca, idari tedbir olarak, ihlale konu programın yayınının beş keze kadar durdurulmasına karar verebilir” hükmünü dikkate aldı.

Bu bağlamda Sony Channel, 23 Ekim Pazartesi günü başlayan ‘Hande Ataizi ile’ isimli evlilik programına en üst sınır olan %5 oranında para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Programa ayrıca 5 kez yayın durdurma cezası verildi.