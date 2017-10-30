Bazıları için sorun renkler değil, hızdır. Rubik küp şampiyonasında kırılan rekor ve onu takiben ortaya çıkan eğlenceli görüntüler, Reddit ve Youtube üzerinden viral oldu.

Hepimiz hayatımızın bir anında halk arasında zeka küpü olarak bilinen rubik küplere vakit ayırmışızdır. Çoğu insan için mesele renkleri birleştirmek iken, bazıları için önemli olan hızdır. Gün geçtikçe birbirinden ilginç rekorların kırıldığını görüyor olsak da, rübik küp için kıralan rekorlar diğerlerinden biraz farklı.

Çözümü sırasında hem görsel hafızaya dayalı sezgilerin, hem de analitik düşüce sisteminin aynı anda çalışması, hızlanmayı güçleştiren etmenler. Bu nedenle rubik küp rekorunu kıran kişiler, gerçekten yetenekli insanlar.

SeungBeom Cho, bu alanda yeni dünya rekorunun sahibi olan genç arkadaşımız oldu. Hatta ilk başta kendisi bile ne yaptığını anlayamadı. En nihayetinde 4.59 saniyelik rekoru kırınca ortaya böyle sevimli görüntüler çıktı:

Etrafındaki insanlar ve diğer yarışmacılar, Cho’nun şaşkın bir şekilde ayağa kalktığını görünce sayaca baktılar ve hemen yanı başlarındaki yeni dünya rekorunu gördüler.

Reddit üzerinde tartışmaya açılan video, dünya rekorunun gerçekten de kırıldığı konusunda yorumlar aldı ve Cho’ya tebrik mesajları yağdı. ABD’nin Chicago eyaletinde, Dünya Rubik Küp Derneği tarafından düzenlenen şampiyona, hafızalara bu görüntülerle kazınmış oldu.

Eğer aranız rubik konusunda kendisini deneyen ve zamanla yarışanlarınız varsa, skorunu yorumlar kısmında belirtebilir. Genç arkadaşımız Cho’ya biz de tebriklerimizi iletiyoruz. Takipte kalın :)