Ruhi Çenet, YouTube’dan Kazandığı Tüm Parayı Açıkladı!

Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, YouTube Türkiye’ye emsal olacak gelir istatistiğini açıkladı.

Türkiye’nin en ünlü YouTube kanalları arasında yer alan Ruhi Çenet, yine çok farklı bir videoya imza atarak, YouTube’da şu ana kadar elde ettiği tüm geliri açıkladı. 2.6 milyon aboneyle Türkiye’nin en başarılı YouTuber’ları arasında gösterilen Çenet, ara ara attığı bilgi içerikli videolarıyla sağlam bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. 2012 yılından beri YouTube camiasında olan Çenet, bu süreçte 260 video paylaştı. Şubat 2013’te YouTube’dan ilk parasını kazanan Çenet, 13 TL ile başladığı serüvenini daha sonrasında çok daha yüksek rakamlara çıkarmayı başarmış.

Çenet’in paylaştığı videoda, para kazancı konusunda sürekli yukarıya doğru bir tırmanış görünüyor. Mayıs 2013’e kadar yalnızca yurtdışından gelir elde edebilen ünlü YouTuber, bu tarihten sonra YouTube’un Türkiye’de para kazanmayı açmasıyla birlikte birden 1500 TL aylık kazanca çıkıyor. Çenet, bu başarısını kanalın açılışından tam bir yıl sonra aylık 2 milyon 780 bin izlenmeyle 4 bin TL’ye çıkarmayı başarıyor.

Bir süre ajansla çalıştığını açıklayan Çenet, bu süreçteki gelirlerinin YouTube istatistiklerde gözükmediğini açıkladı. Uzun süre MCN ajansı ile yoluna devam eden Çenet, bu ajansın dışında YouTube’dan 52 bin TL gelir elde etmeyi başarmış. Toplam izlenmelerinin 333 milyon olduğunu açıklayan YouTuber, bununla birlikte yaptığı bir hesaplamayla, aradan geçen 6 yıl içerisinde 478 bin TL gelir elde ettiğini hesaplamayı başardı. Bu ücretlere, özel sponsorlu reklamlar dahil değil. Yani Çenet’in geliri muhtemelen çok daha yüksek.

Çenet, bu video ile birlikte YouTube Türkiye’de aktif olan insanların kazandığı paraları da az çok ortaya çıkardı. Bu bağlamda kurulduğu günden bu yana en çok para kazanan kanal 2.5 milyar izlenme ile Enes Batur gibi gözüküyor. Batur’un ortalama 3 milyon 700 bin TL para kazandığı düşünülüyor. Enes Batur dışında 2 milyar 200 milyon görüntülenme ile OHA Diyorum kanalı 3 milyon 300 bin TL, 860 milyon görüntülenmeyle Orkun Işıtmak 1 milyon 300 bin TL gelir elde etmiş. Bu rakamlar, kanalın açıldığı ilk günden beri elde edilen ortalama ücretler olarak gösteriliyor.