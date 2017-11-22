120 Kişilik maçlarda hayatta kalma mücadelesi verilen Rules of Survival, PUBG'nin adrenalin dolu atmosferini iOS ve Android platformuna getiriyor.

Playerunknown Battlegrounds, dünya çapında yakaladığı başarı ile kısa süre içinde en çok oynanan çok oyunculu oyunlar arasına adını yazdırdı. Öyle ki; PUBG Twitch'te en çok izlenen ilk 3 oyundan biri ve Steam’de en yüksek günlük oyuncu istatistiklerine sahip.

Oyun bu kadar başarılı olunca klonlarının piyasaya çıkmaması da mümkün değil. ‘Mobil PUGB’ diyebileceğimiz Rules of Survival, Playerunknown Battlegrounds’ın kusursuz heyecanını mobil platformlara getiriyor.

Oyun genel yapısı itibari ile PUBG’ye fazlası ile benziyor. Bir uçaktan atlarsınız, devasa haritada rastgele olarak bulunan silahları bulur, eklentiler takar, evlerde ve çalılarda gizlenerek rakiplerinizi avlarsınız. Hatta yakındaki oyuncular ile mikrofonla konuşabilirsiniz.

Gerçekçi olmak gerekirse mobil ‘shooter’ oyunları bilgisayarda alınan hazzın yanına dahi yaklaşamıyor. Fakat eğer içinizde bir PUBG ateşi bulunuyorsa, Rules of Survival kesinlikle şans verilmesi gereken bir oyun.

Rules of Survival'da maçlar 120 kişilik. Bu nedenle kazanmak için çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Rules of Survival'ı hem iOS hem de Android platformunda oynamak mümkün.