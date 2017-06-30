Rulo Yapıp Taşınabilecek Kafa Üstü Kulaklıklar Satışta

Kafa üstü kulaklıkların sağladığı ses izolasyonu ve yüksek kalite, malesef taşınabilirliklerinin düşük olması nedeniyle fazla tercih edilmemelerine neden oluyor.

Kulak içi kulaklıklara göre daha iyi ses kalitesi ve daha iyi izolasyon sağlayan kafa üst kulaklıklar, taşınabilir olmadıkları için çoğunluk tercihini kulak içinden yana kullanır.

Bu sorunu alıp çözüm üreten İsviçreli Luzli firması, el ile birleştirilmiş 13 çelik parçadan oluşan bir kafa bandı tasarlayarak bunun iki ucuna yüksek kaliteli alüminyum hoparlörlerini yerleştirmiş.

22 farklı ek noktasıyla çelik bir bileklik gibi katlanan kulaklık, ahşap kutusunda geliyor ve kutunun içerisinde taşıma kılıfı, iki adet yedek kulak yastığı, 3.5 mm jack kablosu ve bir temizleme bezi bulunuyor.

Tasarımı ve parça kalitesi üst seviye bir saat izlenimi uyandıran kulaklık, ne yazık ki görünümüne uyan bir fiyat etiketine sahip. 3000 dolara satılan Luzli Roller MK01, çok küçük bir kesime hitap edecekmiş gibi görünüyor. Bu fiyata bir Swiss kol saati ve yine kaliteli bir kulaklık almanız mümkün. Yine de ilgilenenler için, satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Şimdiki ilk modelini almamız mümkün görünmese de, tasarım olarak bir ilk olmasını takdirle karşılıyoruz. Umuyoruz ki bu dizaynı kullanan daha çok firma aynı tür ürünlerin gelecekte fiyatının düşmesini sağlayacaktır.