RuneSpace Classic, Oyun Dünyasına Veda Ediyor

17 yıllık parlak geçmişiyle seçkin bir fan kitlesi oluşturan RunScape Classic, Ağustos ayı itibariyle oyun dünyasının tozlu raflarında yerini alacak.

MMORPG oyunlarının klasikleşmiş isimlerinden RuneScape Classic, 17yıllık hizmetinin ardından sevenlerine veda ediyor. Günümüzde hala oynan Twitch’te kendine özel bir topluluğu dahi bulunan oyun, tıpkı Ultima Online gibi rol yapma oyunlarının atası olacak nitelikte bir maziye sahip. 2001 yılında piyasaya sürülen oyunun 2004 yılında geliştirilmiş versiyonu da piyasaya sürülmüş ancak 2001 yılının klasikleşmiş ögeleri karşısında etkisiz kalarak, yerini tam anlamıyla ilk versiyonuna bırakmıştı.

Oyunun son yıllarda, her klasik MMORPG oyunun başına gelen üçüncü parti makro ve loop programları ile keyifsiz hale getirilmesinin de etkisi olan bu kapanma kararı oyunun fanatiklerini bir hayli üzmüş gözüküyor. Bu tür oyunun ahengini bozan üçüncü parti yazılımların yalnızca oyun içi haksız rekabeti değil oyun içi hataları da tetiklediğini söyleyen geliştiriciler, artık bir miladın sonuna geldiklerini açıkça belirtti.

Oyun, 6 Ağustos Pazartesi sabahı oyun dünyasına veda ederek zihinlerde yer etmeye devam ediyor olacak. Umarız yakın zamanda ömrünün sonuna doğru yaklaşan Ultima Online için de benzer bir haberi duyurmak zorunda kalmayız.