Bu görsellere baktıktan sonra, "Denizden Babam Çıksa Yerim" cümlesini bir daha kolay kolay söyleyemeyeceksiniz.

İnsanlık olarak hedeflerimizi sürekli olarak uzaya doğru yönlendiriyoruz, ancak aslına bakıldığında gezegenimizde hala keşfetmediğimiz yerler ve görmediğimiz hayvanlar var. Derin denizlerde yaşayan binlerce farklı tür var ve bu türler ışığın, yani güneşin ulaşamadığı yerlerde yaşıyorlar.

Rusya’nın Kuzey Kutbu’ndaki Murmansk limanında balıkçılık yapan Roman Fedortsov, denizin derin yerlerinden çıkan balıkları avlayarak hayatını sürdürüyor. Denizin 200 ila 1000 metre derinliklerinde daha önce görmediğimiz pek çok canlı türü olabiliyor. Okyanusların en derin yerinin 11.000 metreyi bulduğu düşünüldüğünde daha karşımıza çıkmayan çok farklı canlı türleri bulunabilir. Bugün sizlere Deforstsov’un ağına takılan birbirinden ilginç derin deniz canlılarını listeleyeceğiz. Deforstov’un geçen sene ağlarına takılan canlılara da aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.