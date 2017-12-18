Engelliler İçin Sinirsel Arayüz Aygıtı Geliştirildi

Rusya'da bulunan Immanuel Kant Baltık Federal Üniversitesi Canlı Sistemleri Enstitüsü'nden bilim insanları yeni bir sinirsel arayüz aygıtı geliştirdi. Aygıt beyindeki elektriksel faaliyetleri ölçüyor.

Bilim dünyasında yaşanan yeni bir gelişme, insanların bilim-kurgu filmlerinde sıkça karşılaştığımız sibernetik organizmlara daha da yaklaştığımızı gösterdi. Rusya'nın kara bağlantısı olmayan Kaliningrad şehrinde bulunan Immanuel Kant Baltık Federal Üniversitesi Canlı Sistemleri Enstitüsü'nden bilim insanları aynı anda birçok fiziksel elektrik sinyalini kaydedebilen bir aygıt geliştirdiklerini duyurdu. Ayrıca Rusya'nın geleneksel çalgılarından olan balalayka'nın adının verildiği belirtildi.

"Geliştirilen bu yeni aygıt tam olarak ne işe yarıyor?" diye düşünebilirisiniz. Rus bilim adamları tarafından geliştirilen bu aygıtla insanların beynindeki elektrşksel faaliyetleri vücut ısısı, gözdeki hareketler ve kan akışı sırasındaki elektriksel değişimler kaydedilebiliyor. Daha net bir şekilde ifade edecek olursak, beyne bağlanan balalayka, tekerlekli sandalye gibi aletlerle iletişime geçerek onların hareket ettirilmesine olanak sağlıyor. Bununla birlikte zihni okuyan balalayka, düşünceleri bilgisayar oyunlarına aktarabiliyor.

Bundan dolayı bilgisayar oyunları oynayan kişilerin artık ellerini kullanmalarına gerek kalmayacağı belirtildi. (Gerçekten farklı boyutta bir oyun deneyimi sunabilir.) Diğer yandan aygıt sağlık alanında daha büyük bir devrime de sebep olacağa benziyor. Zira doktora gitmek için kendini iyi hissetmeyen bir hastanın evde muayenesi yapılabilecek ve sonuçları doktoruna gönderilebilecek. Siz bu aygıt hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce ne gibi değişiklikler getirecek?