Rus Doktor Derisinin Altına 6 Tane Mikroçip Yerleştirdi!

Biyolojik Hacklemek, bir bilim kurgu ürünü değil gerçek! Amerika'da ve Rusya'da oldukça yaygın olan derinin altına mikroçip yerleştirme ve vücuduyla belirli teknolojik kontrol sağlama alışılageldik bir durum haline gelmeye çok yakın. Bu durumu abartan Sibiryalı doktor, ofis kapısını açmak, arabasına binmek, veri güvenliğini sağlamak ve Sibiryadaki kayak oteline giriş yapmak için deri altına 6 adet mikroçip yerleştirdi.

Biyolojik hack ya da genel anlamıyla bir teknolojiyi kontrol etmek veya ele geçirmek için genetik bilgilerinin kullanılması son dönemlerde son derece yaygın hale gelen bir uygulama. Bu ayın başlarında bir kaç düzine Three Square Market çalışanının ofiste çip partisi yaptığını duymuştuk. Çalışanların ofis bilgisayarlarına erişmek, ofislerine girmek, ve yiyecek ve içecekleri ellerini sallayarak almak için derilerinin altlarına mikroçip yerleştirdiği haberi tüm dünyayı sallamıştı. Fakat görünüşe göre biyolojik hackleme yani deri altına mikroçip yerleştirmek Rusya'da da epeyce yaygın.

Son gelen haberlere göre Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşayan bir doktor, vücudunu çoklu işlem görebilecek bir cihaz haline getirmek için vücuduna bir değil tam olarak 6 adet mikroçip yerleştirmiş. Rusya'nın kuzeyinde Novosibirsk bölgesindeki bir hastanede Jinekolog olan Alexander Volchek ilk deri altı çipini 2014 yılında yerleştirmiş. Gittikçe farklı işlemler için farklı mikroçipler yerleştirmeye devam eden Volchek'in vücudundaki çip sayısı 6 taneye kadar çıkmış.

Fakat Vulchek'in bu noktada durmaya niyeti yok. Yakın bir gelecekte bir şifre çözücü, bir tane de şeker ölçer mikroçipi yerleştirmeyi düşünen çılgın doktorun, derisinin altına yerleştiğirdiği mikroçiplerin günlük aktivitelerine yardımcı olan araçlar olarak kullandığı belirtildi. Ellerini sallayarak kapıları açan, mikroçip okuyuculara yaklaştırarak faturalarını ödeyen doktorun hayatının adeta sihir yapan bir büyücü gibi geçtiğini düşünüyoruz. Vulchek'in derisinin altındaki mikroçiplerin işlevleri ise sırayla şöyle:

Ofisine girmek için yerleştirilmiş iki çip

Bir taşıt çipi

Bir kilobaytlık veri saklayabilen iki hafıza çipi

Sibiryadaki kayak oteli için giriş kartı bilgilerinin olduğu bir çip

2 mm'ye 12 mm'lik standart bir şırınga ile deri altına enjekte edilebilen mikroçiplerin boyutu ise 1.5 mm'ye 8 mm'yi aşmıyor. Ayrıca 800 byte ile 1 kilobyte arası bilgiyi de bu mikroçipler saklayabiliyor. Bilgiyi saklayabilen mikroçiplerden biri Vulchek'in kartviziti olarak iş görürken diğeri ise bilgisayarına erişmesini sağlayan şifreyi barındırıyor. Bir kripto-anarşist olarak mikroçiplerin elektronik verileri deşifre edebilmesini ve tıbbı amaçlı kullanılabilmesini umut ettiğini belirten Vulchek, şu an bir şeker ölçer mikro çip üzerine araştırmalarının devam ettiğini ve bunun gibi mikroçiplerin bir çok sorunu çözebileceğini ifade etti.

Bu tip mikroçipler kötü amaçlar için kullanılabiliyor. İki yıl önce bir hacker Android telefonları hacklemek için NFC'li bir mikroçipi derisinin altına yerleştirmişti. Ancak isteğe bağlı olarak ve kişiden çıkarıldığında hiç bir zararı olmayan bu mikroçiplerin bu tür faydalı kullanımları da olabileceğini bu ve benzeri örnekler kanıtlıyor gibi gözüküyor. Eğer mikroçiplerin içindeki bu tür güvenlikle ilgili sıkıntılar aşılırsa yakında tıbbi ve günlük işlerde yardımcı olacak anlamda faydalı bir kullanıma da sahip olabilir. Ancak teknolojinin bu anlamda daha çok yol gitmesi gerekiyor gibi.