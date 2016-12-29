Rus Fizikçiler: “Evrendeki Dengesizliklerin Sebebini Bulduk”

Rus fizikçiler evrendeki karanlık maddenin çürüdüğünü, bazı dengesizliklerin buna bağlanabileceğini söyledi. "Peki gelecekte evrende neler olacak? " sorusu kafaları karıştırıyor.

Rus araştırmacılar, 13.7 milyar yıl önce gerçekleşen “Büyük Patlama”dan beri evdende var olan karanlık maddenin %5’inin bozulduğunu ileri sürdü. Fizikteki en büyük gizemlerden biri, evrenin yıldan yıla yapısında görülen değişiklikler. Bu da işleyişe etkide bulunuyor. Bu gelişmeler, akıllara “Gelecekte yaşayacağımız evren nasıl olacak?” sorusunu getiriyor.

Moskova Nükleer Araştırma Enstitüsü’nden Igor Tkachev; “Evrendeki tutarsızlıklar karanlık maddenin azalmasıyla açıklanabilir. İlk kez karanlık maddenin ne kadarlık bir kısmının kaybolduğunu ve dengesiz parçanın boyutunun ne olacağını hesaplamayı başardık” ifadelerini kullandı.

Mevcut hipoteze göre evrenin yüzde 4.9’u normal madde -galaksi, yıldız v.b. görebildiğimiz şeyler-, yüzde 26.8’i karanlık madde ve yüzde 68.3’ü karanlık enerji. Karanlık enerji, muhtemelen evrenin genişlemesinden sorumlu olan şey.

Araştırmacılar, “Büyük Patlama’nın yankısı” dedikleri kozmik mikrodalga arka planını incelediler. Bulgular karanlık maddenin zaman içinde çürüdüğünü gösteriyor. Ancak henüz kesinleşmiş bir şey yok, çünkü evrenin genelinde değil ufak bir örnekleminde deney yapılabiliyor. Yine de bu, evreni anlamak için büyük bir adım.