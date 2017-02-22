Kristina Makeeva isimli Rus fotoğrafçı, seyahat için geldiği Nevşehir’deki Kapadokya’da gerçekten de büyüleyici fotoğraflar çekmiş ve bunları Instagram sayfasında paylaşmış.

Kapadokya Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların, milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılması sonucu ortaya çıkan bir bölgedir. İnsan yerleşimi Paleolitik döneme kadar uzanan Kapadokya, yerli turistlerin olduğu kadar yabancı turistlerin de oldukça ilgisini çeker. O turistlerden bir tanesi de Kristina Makeeva isimli Rus fotoğrafçı.

hobopeeba adındaki Instagram sayfasından gezdiği yerlerdeki fotoğraflara yer veren Makeeva, oldukça etkileyici kareler elde etmiş. Biz de onlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istedik. Kendisinin Instagram profiline de buradan ulaşabilirsiniz.