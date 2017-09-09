Rus Güvenlik Güçlerinin Fazla Bilinmeyen Tabancaları!

Rus ordusunun ilk olarak 1951'de kullanmaya başladığı efsanevi Makarov Tabancası'nı tarihin tozlu sayfalarına karıştıracak olan PL-15K adlı 9 milimetrelik otomatik tabanca bu hafta resmi tanıtımı gerçekleşti. Bu bahsettiğimiz silahlar harika özelliklere sahip olsa da, Rus güvenlik güçleri daha farklı tabancaları da tercih etmekte. İşte Rus ordusunun az bilinen tabancaları!

Rus güvenlik görevlileri ellerinde birçok çeşit güçlü tabanca bulunduruyor. Bunlardan birisi herkesin şüphesiz, ilk aklına gelen Makarov Tabancası örnek gösterebilebilir. Bu konu ile birlikte Rus güvenlik güçlerinin, kullandığı ve pek bilinmeyen kısa namlulu tabancaları görebileceksiniz. Rus güvenlik güçlerinin fazla bilinmeyen tabancalarıyla sizleri baş başa bırakalım! Bakalım neler var?

En İyi Zırh Delici Tabanca : SR-1

Aralık 1996 yılında Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin ve Federal Koruma Servisi'nin özel birlikleri, Serdyukov tabancasının yapısına benzer olarak geliştirilen SR-1 tabancasını kullanmaya başladı. Eğer iyi bir nişancıysanız, SR-1 ile 100 metreye kadar varan mesafelerdeki hedefleri etkili bir şekilde vurabilirsiniz. Ayrıca bu silah ile trafik araçlarını etkisiz hale getirebilir ve kısa mesafelerde her tipten kurşungeçirmez hedefleri delebilirsiniz. SR-1'in diğer özelliklerinden bahsedecek olursak, 50 metreden 5mm kalınlığındaki çelik sacı veya 2.4 mm'lik kalınlığındaki titan tabakayı dahi delebiliyor. Rusya'da bu silaha benzer kısa namlulu bir tabanca daha bulunmuyor.

OTs-27 Berdıyş

OTs-27 Berdıyş adlı kısa namlulu tabanca, ilk olarak silahlı kuvvetler için üretilse de 2002 yılında, Rus İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimler tarafından kullanılmaya başlandı. OTs-27 Berdıyş'in en dikkat çeken özelliği ise çeşitli kalibrelerdeki mermilerin kullanılmasına olanak sağlayan, hızlı bir şekilde sökülüp takılan namlu ve şarjör olarak gösterilebilir. Tabancanın bu özelliği sayesinde polis kuvvetleri, özel güvenlik şirketleri gibi birimler için son derece kullanışlı hale getirildiğine şahit olmaktayız.

PSS

PSS koduyla tanına bu özel otamatilk tabanca, Sovyet özel kuvvetleri tarafından 1983 yılında kullanılmaya başlanmış. PSS tabancası, ses ve alev çıkarmadan 50 metreye kadar isabetli atışlar gerçekleştirebiliyor. 170 milimetrelik susturucu takılmadan da rahatlıkla kullanılabilen bu tabanca, özel olarak üretilen 7,62x41,5 mm’lik mermilerin sayesinde olduça sessiz bir şekilde ateş edebiliyor.

P-96M

P-96M, "Tula Silah Fabrikası" tarafından üretildi. İlk olarak 2003 yılında adli memurlar tarafından kullanılmaya başlandı. Fakat üretimi sınırlı sayıda tutulan bu tabancanın artık günümüzde üretilmediğini de belirtelim. Buna rağmen P96M, taktik ve teknik özellikleri baklımında oldukça başarılı bir tabanca oldu. 150 milimetre uzunluğunda olan ve 500 gramın altında ağırlığı altında olan bu silah, kompakt özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Tabancanın şarjörüne 9x18mm’lik tam 14 mermi sığabiliyor.

GŞ-18

"Tula Silah Fabrikası" tarafından üretilen bir başka silah olan GŞ-18'in, başlıca özelliklerinden biri tamı tamına 18 mermi alabilen şarjörü olarak gösteriliyor.

Çelik destekli cam dolgulu plastikten yapılan bu silahın oldukça hafif olduğunu da belirtmekte fayda var. İlk olarak 2000 yılında Rusya Adalet Bakanlığı'nın çalışanları tarafından kullanılmaya başlanan bu tabanca, daha sonra devletin birçok farklı birimi tarafından da tercih edildi. Fakat 9x19mm’lik mermilerin kullanıldığı silah, orduda bu kalibrede çok fazla mermi bulunmadığından tercih edilmedi.