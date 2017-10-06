Bu ihlal Rusya'nın NSA gözetiminden kaçarak istediği ABD şebekesine siber saldırı yapabilmesini sağlayabilir.

Rus hükumeti için çalışan bir hacker tarafından NSA çalışanının ev bilgisayarından gizli bir materyal çalındığını iddia eden Wall Street Journel, bilgilerin çalındığı bilgisayarda Moskova merkezli Kaspersky Lab antivirüs yazılımının olduğunu açıkladı.

Raporun doğru olup olmadığı bilinmiyor, ancak hiçbir zaman teyit edilmese bile kullanıcıların kafasında bu tarz olaylar olmaya devam edecek. Son aylarda zaten düşüşe geçen Kaspersky, ortaya atılan yeni dedikodularla hepten kötü bir döneme girecek.

İsimsiz bir çalışan, materyali NSA’dan çıkarıp Kaspersky’ın bir sürümünü çalıştıran ev bilgisayarında sakladı. İsimsiz kaynaklara göre materyalde, NSA’nın yabancı bilgisayar ağlarına girdiğinde kullandığı bilgisayar kodları ve ABD içindeki ağ savunma sistemleri bulunuyordu.

2015 yılında Rusya’da yer alan hackerlar tarafından çalınan bilgiler ilk olarak Mart 2016’da keşfedildi.

Bu olayların kesinliği ispatlanamasa da giderek büyümesi üzerine dünyanın en büyük elektronik mağazalarından Best Buy, Kaspersky ürünlerini satmayı bıraktı.

Peki, sizce Kaspersky gerçekten bilgileri Rus hükümetine sızdırıyor olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.