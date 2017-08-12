Rus Hackerlar, Güvenli Olmayan Otel WiFi'lerini Ele Geçirdi!

Avrupa'daki 7 ülkede ve Orta Doğu'daki bir ülkede güvenlik önlemi olmayan otellerin WiFi'leri hackerlar tarafından ele geçirildi ve hackerlar kullanıcıların bilgilerini çalıyorlar.

Güvenlik bilincine sahip turistler, gezdikleri bölgelerde veya konakladıkları otellerde güvenliklerini sağlamak için VPN uygulamalarını kullanırlar. Bu sayede de olası bir hack durumunda, bilgiler VPN aracılığıyla şifrelendiği için hackerlar tarafından ele geçirilmesi çok daha zorlaşır.

Ağ güvenlik web sitesi FireEye'a göre insanların VPN kullanmaları gayet normal ve kullanmaya devam etmeliler. Güvenlik ekibi, Avrupa'da 7, Orta Doğu'da 1 ülkedeki konaklama sağlayan mekanlarda, özellikler otellerde, e-posta yoluyla gönderilen kötü amaçlı belgeler tespit etti. Belge, bilgisayarlara GAMEFISH adı verilen zararlı bir yazılımı da beraberinde getiriyordu ve buna neden olan Rus korsan grubunun adı APT28 (Fancy Bear olarak da biliniyor).

Bu yazılım sayesinde korsanlar, güvenliği bulunmayan ağlara kolayca bağlanabiliyor ve bu sayede internete bağlı kullanıcıların verilerine erişip düzenleyebiliyor. VPN kullanılmaması durumunda da kullanıcı adları ve bilhassa kullanıcı şifreleri direkt olarak hackerlara teslim ediliyor. Böylesi bir durum da büyük sorunlara yol açıyor.

Güvenlik grubu, insanların dolaştıkları sırada ve konakladıklarında bağlandıkları internetler konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle yabancı otellerin WiFi'leri pek de güvenli sayılmıyor. Ayrıca kamu kullanımına açık WiFi alanları da bünyesinde büyük bir tehdit barındırıyor.