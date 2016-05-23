Rusya’da düzenlenecek bir yarışma ile ülkenin Instagram fenomenleri, lüks dolu hayatlarını sıradan insanlarla değiştirecekleri bir yarışmaya katılacaklar.

Instagram, bazı fenomenlerin ciddi miktarlarda para kazanmasını sağlayan bir platform olmaya başladı. Böylesine elde edilen devasa kazançlar, onları ister istemez eğlence ve lüks dolu bir hayatın içerisine sürüklüyor. Rusya’da düzenlenecek bir yarışma ise, güzellikleriyle göz dolduran Instagram fenomenlerinin hayatlarını sıradan insanlar gibi yaşamalarını sağlayacak.

Instagramshitsi isimli yarışmada fenomen Rus güzeller, lüks evlerini bırakıp orta halli evlerde, küçük bir odada, 20 kediyle birlikte ya da 5-10 kişilik büyük bir aileye ait köy evlerinde yaşayacaklar.

Yarışmanın kazananı ise bulunduğu koşullara en iyi uyum sağlayan kişi olacak. Bunun için belirlenen kriterlerin ne olduğu şimdilik belli değil.