Rus Kozmonot Shkaplerov: Dünya Dışı Yaşam Bulundu!

Aralık ayında ISS'e üçüncü kez gönderilecek olan Rus kozmonot Anton Shkaplerov, ISS dışında daha önce görülmemiş canlı bir bakteri bulunduğunu iddia etti.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli olan Rus kozmonot Anton Shkaplerov, ISS dışında bir canlı bakteri bulunduğunu iddia etti. Rus haber ajansı TASS'a konuşan Shkaplerov, bulunan bakterinin ISS’de daha önce görülmemiş bir tür olduğunu söyledi.

Bilim dünyası ise Shkaplerov’un açıklamalarına temkinli yaklaşıyor. Zira Anton Shkaplerov eğer haklıysa bu bakteri Dünya dışı yaşama ait ile bulgu olacak. Aralık ayında üçüncü kez ISS’e çıkacak olan Shkaplerov, bulunan bakterinin uzaydan gelmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Anton Shkaplerov'un açıklamasına göre bulunan bakteriye ait örnekler, Dünya’daki bilim insanları tarafından incelenecek. Bakterinin Dünyalı bir mikro organizma mı yoksa uzaylı bir canlı mı olduğu bu incelemelerden sonra belli olacak.

Rus kozmonotun açıklamaları bu yılın başlarında vizyona giren Life (Hayat) filmini akıllara getirdi. Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson gibi ünlü isimlerin oynadığı filmde ISS’deki bir grup astronot Mars’tan gelen bir örnekte benzer bir keşif gerçekleştiriyorlardı.