Rus Kozmonotlar Anten Tamiri İçin Yürüme Rekoru Kırdılar

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bozulan antenini değiştirmek için çaba sarf eden Rus kozmonotlar, nihayet eskiyen elektronik kutuyu değiştirmeyi başardılar. Fakat aynı zamanda en uzun uzay yürüyüşü rekoruna da imza attılar.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Rus kozmonotlar 2 Şubat'ta iletişim anteni olarak kullanılan eskimiş elektronik kutusunu değiştirmek için altı buçuk saatlik bir uzay yürüyüşüne çıkmışlardı. Fakat her şey planlandığı gibi gitmediği için fazladan zaman harcamak gerekince, yeni bir uzay yürüyüşü rekoruna imza atıldı.

Yürüyüş ekibinin lideri Alexander Misurkin ve uçuş mühendisi Anton Shkaplerov, katlanan antenin açılmadığının farkına vardılar. Uçuş kontrolörleri anteni doğru pozisyona çevirmek için çaba sarf ederlerken, kozmonotlar da bir kaç dakika boyunca anteni bastırmaya çalıştılar.

Sonunda anteni hareket ettirmeyi başardılar fakat, anten olması gerekenin 180 derece tersi yönünde duruyordu.

"Uzay yürüyüşçüsü Alexander Misurkin istasyondan söktüğü eskimiş elektronik kutusunu uzaya fırlattı. Öyle ya da böyle bu kutu Dünya'nın atmosferine tekrar girecek ve yanıp kül olacak."

Her ne kadar aksi istikamette duruyor olsa da, anten artık çalışıyordu diyor NASA TV yorumcusu Rob Navias canlı yayın esnasında.

Rus kozmonotlar yapılması gereken başka bir şey olup olmadığını kontrol etmek için tekrar inceleme yapmaya gideceklerdi. Fakat bunun için 8 saat 13 dakikalık bir yürüyüş gerçekleştirmek zorunda kalan kozmonotlar, en son yine bir başka Rus kozmonotun 2013 yılındaki 8 saat 7 dakikalık yürüyüş rekorunu kırmış oldular.

Bu tuhaf olaydan en zararlı çıkan ise eskimiş elektronik kutusu olacak. Zira bu yürüyüş esnasında sağdan soldan toplanan çerçöp Dünya'ya getirilmek üzere uzay istasyonuna taşınırken, artık çalışmadığı anlaşılan ve uzaya fırlatılan elektronik kutu ise büyük ihtimalle Dünya atmosferine girecek ve yanarak yok olacak.

27 kg ağırlıkta ve küçük bir bavul büyüklüğünde olan eskimiş elektronik kutu, uzay istasyonunun ilk hizmete girdiği dönemlerde, 1990'lı yıllarda yapılmış elektronik parçalardan oluşuyor. Yeni uydu teknolojisiyle uyumsuz olan cihazın değiştirilmesi gerektiği için bu yürüyüş gerçekleştirilmek zorunda kalmıştı.

Eskimiş elektronik cihazların değiştirilmesi kozmonotlar için bir nebze zorlu bir iştir. Özellikle uzay yürüyüşü yapanların giydikleri koca uzay eldivenleriyle bu cihazların değiştirilmeleri zordur diyor Navias.

Uzay istasyonuna dönen ekibin bir sonraki yürüyüşü 15 Şubat olarak planlanmış.

İki kişilik ekip kırdıkları yeni rekordan ötürü tebrik edilebilir tabii ama antenle mücadeleleri gösteriyor ki, kesinlikle tehlikeli bir yer olduğu kesin olan uzayda işler her an kötüye gidebilir.