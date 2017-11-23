Rus Milyarder, Uzaylıları NASA'dan Önce Bulmak İstiyor!

Rus Milyarder Yuri Milner, güneş sistemimizdeki donmuş ay Enceladus’u ilk inceleyecek ekibi kurmaya hazırlanıyor.

Son aylarda incelenmeye başlayan buzlu Saturn ayı Enceladus, uzaylı yaşam formlarının gelişmesi için gerekli özelliklere sahip. Buzla kaplı okyanus dünyasında, buharlı bir sıcak merkez ve yoğun buz katmanlarının altında bol miktarda su veren kaynaklar var. Eğer bizim güneş sistemimizde uzaylılar varsa, araştırmacılar en iyi tahminin burası olduğunu söylüyor. Rus milyarder buradaki yaşam formlarını NASA’dan önce bulmaya çalışıyor.

Rus milyarder Yuri Milner, bir uzay ajansının harekete geçmesinin on yıllarca sürebileceği nedeni ile Enceladus'a su altıda bir şey bulma umuduyla düşük maliyetli bir araştırma ekibi göndermek istiyor. Bildiğiniz gibi bu gibi durumlarda bürokrasi çok uzun sürebiliyor. Yapılan tahminlere göre donmuş aydaki okyanuslar dünyamızdaki okyanuslarla benzer özellik gösteriyor.

NASA’nın masasındaki proje yoğunluğu, finansal kıtlık ve tüm diğer projelerin pastadan pay almak için birbiri ile yarıştığı düşünüldüğünde, Milner’in araştırma için daha hızlı davranması muhtemel görünüyor. NASA inceleme için donanım göndermeye karar verse bile gerçekleşmesi için önümüzde en az 10 yıl var. Miller, NASA çalışmalara başlamadan donmuş ayda birşeyler keşfetmeyi umut ediyor.

Milner’in görevinde başarılı veya başarısız olacağını söylemek oldukça zor, ancak Enceladus incelemeye değer gözüküyor, biz yine de en iyisini umalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yuri Milner uzaylı yaşam arayışında başarılı olur mu?