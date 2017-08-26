İnsanlık tarihinin en başından beri hüküm süren ölümsüzlük düşüncesi, gelişmiş teknoloji sayesinde artık hayal olmaktan çıkacak! İşte 4 adımda ölümsüzlüğün giden yol!

Geçmişten günümüze birçok önemli düşünür, ölümsüzlük teorisi hakkında farklı farklı düşüncelerini ön plana attılar. Ancak ortaya atılan bu düşünceler sadece sözde kalarak, bilimsel anlamda bir karşılığını bir türlü bulamadı.

İnsanlık tarihiyle neredeyse yaşıt olan ölümsüzlük düşüncesi, ilk olarak 2011 yılında Rus Milyarder Dmitry Istkov tarafından başlatılan ''2045 Hareketi'' ile 4 adımda gerçeğe dönüştürülecek. Peki bu nasıl mümkün olacak? Hemen açıklayalım.

Avatar A ( 2015 - 2020): İlk adımda bilim insanları, insan beynine insansı bir robotu kontrol edebilme yeteğini kazandıracak. Böylece sadece düşünerek, beynimiz ile hükmettiğimiz robotlar dört bir yanımızda gezecekler. 2020 yılına kadar bu adımın gerçekleşmesi için oldukça sıkı çalışan yetkililer, oldukça büyük adımlara imza atacaklar.

Avatar B ( 2020 - 2025): Bu etapta insan beynini biyolojik bir vücuttan uzaklaştırmayı planlayan bilim insanları, hükmettiğimiz robotların içine yerleştirecekler. Bu da şu anlama geliyor ki, acıkma, susama gibi hisler, artık tarihin tozlu sayfalarına karışacak.

Avatar C ( 2030 - 2035): İnsan beynini biyolojik sınırlardan uzaklaştırıldıktan sonra, beynin dijital ortama aktarılma işlemine geçileceğini görmekteyiz. Projenin üçüncü etabında, tamamen robotik ortama aktarılan insanlar, aklındaki tüm düşünceleri direkt olarak bir yazılıma geçirebilecekler. Bu ortak yazılım sayesinde diğer tüm kişilerle iletişim kurabilecek olan insanoğlu, düşüncesinin gücünü daha rahat görebilecek. Hatta düşüncelerimizi farklı robotlara koplayabilememiz de mümkün olacak.

Avatar D ( 2040 - 2045) : 2045 Haraketi hakkında pek fazla bir bilgi akışı paylaşmayan yetkiler, projeyi şu anlık kapalı kapılar ardından yürütüyorlar. Aslında şöyle bir baktığımız da bu projenin asıl amacının, insan zihninin biyolojik sınırlar dışında bağımsız olarak sonsuza kadar yaşatılmasının hedeflendiği görülüyor.

Henüz bu projenin olumlu veya olumsuz yanları hakkında bir fikir sahibi değiliz. Ancak insanoğlu olarak kendi kaderimizi değişterecek bu projenin gerçekleştirilmesi konusunda söz sahibi olduğumuzu da belirtelim.

Sonsuza kadar yaşayacak olan insan, büyük bir kaynak sorununa da neden olabilir. Bunun gibi örnek gösterebileceğimiz birçok sıkıntının doğmasına neden olacak olan 2045 Hareketi'nin, evlilik gibi toplumsal değerleri de yok edeceği düşüncesi ön plana atılmış durumda.

Her ne kadar bu projenin olumsuz yönleri de olsada, insanlığın kaderini değiştirecek olan 2045 Hareketi'yle vücudumuz çürümüş olsa bile, zihmiz biyolojik vücuttan uzaklaştırılarak sonsuz bir yaşama doğru yol alacak. Sizce gerçekleştirilecek olan ölümsüzlük projesi, insanlığın kaderini nasıl etlilecek?