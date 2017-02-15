22 yaşındaki Rus model Viktoria Odintsova, çatılarda ve inşaat alanlarında çok tehlikeli fotoğraflar ve videolar çektirirken ölüm vadisinin kıyısında dolaştı.

Daredevil, çizgi roman severlerin aşine olduğu bir isimdir. Kurgusal dünyada, ismine uygun hareket eden bir figürdür: Gözünü budaktan sakınmayan.

22 yaşındaki Rus model, Daredevil'e özenmiş olacak ki Dubai gökdelenlerinde hem kendisi hem de çalışma arkadaşları için ölümle sonuçlanabilecek fotoğraflar çektirdi. Viktoria Odintsova, fotoğrafları ve videoyu Instagram hesabından paylaştı. Rus modelin 3 milyondan fazla takipçisisi var.

Viktoria Odintsova, "Bunu yaptığıma hala inanamıyorum. Videoyu her izlediğimde soğuk terler döküyorum." açıklamasını yaptı.

Modelin cesareti bazı takipçilerinin takdirini toplarken, pek çok kişi onu bir "aptal" olarak değerlendirdi.

Bir takipçi, "Bu çok büyük bir sorumsuzluk. Onu örnek alan kişiler var. Sanki 11 yaşındaki bir çocuk tüm ilgileri üstünde toplamak istiyor." yorumunu yaptı.