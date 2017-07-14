Rus Soyuz Roketi Uzaya 73 Uydu Fırlattı

Aralarında şirket ve üniversitelere ait uydular bulunan 73 uydu bugün başarılı bir şekilde tek seferde uzaya fırlatıldı.

Bir Rus Soyuz roketi bugün 73 uyduyu aynı anda uzaya taşıdı. Rus Soyuz roketi, Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen ve daha sonra Rusya Federasyonu tarafından kullanılmaya devam edilen fırlatma aracı olup bugün, Soyuz'lar arasında tek seferde en çok uyduyu uzaya taşıma rekorunu kırdı. Gönderilen uydular çeşitli şirketlere ve üniversitelere ait olmakla beraber bunlardan en büyüğü, Dünya'yı sürekli gözlemleyebilen büyük bir uzay sondası takımını yaratmak isteyen San Francisco merkezli Planet şirketine ait.

Planet, bu fırlatma operasyonunda 48 uydusuyla yer aldı. Sayıca çok görünen fakat çok da yer kaplamayan Planet uydularının en bilineni 4 inç genişliğindeki Dove isimli uydudur. Topluluğun en büyük uydusu olan yarım tonluk Kanopus-V-IK ilk önce yörüngesine yerleştirildi. Bundan sonra, roket 24 uyduyu dağıtmak için daha yüksek bir irtifaya taşındı. Bütün bunlar gönderildikten sonra, roket daha düşük bir irtifaya geri döndü ve geri kalan 48 Planet uydusunu bıraktı. Bu gibi roketleri sürenler uyduların küçülmesini, roketlerde az yer kaplamasına bağlıyor.