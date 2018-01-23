Rus süper model Natalya Vodyanova, hayır kurumlarına bağış için satın alınabilecek LoveCoins isimli kripto parayı piyasaya sürdü.

2017’nin en ünlü konuları arasında Bitcoin ve diğer altcoinler bulunuyordu. Bu durum 2018’de de devam edecek gibi duruyor. Daha fazla yükselip yükselmeyeceğini bilemeyiz, ancak her halükarda bu sene de sık sık gündem olacağını söyleyebiliriz. Bu durumun farkına varan Rus süper model Natalya Vodyanova da kendi kripto parasını duyurdu. LoveCoins ismi ile tanıtılan kripto para birimi, hayır kurumlarına bağış için kullanılabilecek.

35 yaşındaki Rus süper model, bu adımıyla ülkesi Rusya’da büyük ses getirmeyi başardı. Rus basınında yer alan haberlere göre, Volyanova’nın geliştirdiği mobil uygulama Elbi ile hayır kurumlarına bağışlanabilecek kripto paralar satın alınacak. Bağış dışında satın alınan LoveCoins’lerle Givenchy, Fendi, Christioan Louboutin, Dior gibi dünyaca ünlü markaların ürünleri satın alınabilecek.

Vodyanova, yeni kripto paranın ve Elbi uygulamasının ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için büyük imkan tanıyacağını açıkladı. Uygulama üzerinden biriktirilen kripto paralar, Louis Vuitton, Messika gibi markaların açık artırmalarına katılmanızı da sağlıyor. Uygulama üzerinden 24 saat içerisinde ne kadar çok kripto para alırsanız açık artırmayı kazanma şansınız da o kadar artıyor.

İlk başta Rusya, Kanada ve Hindistan’da kullanıma açılan uygulama, çok yakında daha fazla ülkeye çıkış yapmayı umuyor. Vodyanova, 2017’de modaya sağladığı katkı ve yardımsever bir insan olmasından dolayı Global Voices (GV) ödülünü almıştı. Peki, sizce LoveCoins’ler Rusya’nın desteğini alıp piyasanın büyük oynayan kripto paralarından biri olmayı başarır mı? Yorumlarınızı bekliyorum.