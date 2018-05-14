Ruslar, Devletin Telegram Uygulamasını Yasaklamasını Protesto Etmek İçin Sokaklara Döküldü! (Video)

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İnsan hakları örgütü OVD-Info'nun açıklamalarına göre Rus menşeili bir uygulama olan Telegram engeline tepki olarak, Rusya halkı sokaklara döküldü.

Bir süre önceRusya hükümeti, Telegram'dan kullanıcı datalarını istemiş, şirket ise bunu reddetmişti. Bu yüzden Rusya devlet başkanı Putin, Telegram uygulamasının engellenmesini talep etti. 

Yasak, nisan ayından bu yana yürürlükte ve protestocular bu yasağın 'özgür interneti' engellediği gerekçesiyle sokaklara çıktı. Telegram'ın suçlanma sebebi ise Rus hükümetinden kullanıcıların mesajlaşmalarını ve şifrelerini gizlemekle suçlanıyor. 

13 Mayıs'ta başlayan protestolar, aktiviteye katılan protestocuların özgürlüklerini tekrar elde etmek için seslerini yükseltmelerine neden oldu. 
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Katılımcılar, ayrıca Telegram'ın simgesi olan kağıttan uçağı da uçurdular. Eylemlerin amacının üzerine giderek daha büyük bir hal alması bekleniyor.

Kaynak : https://www.androidheadlines.com/2018/05/russians-hit-moscow-streets-to-protest-telegram-ban.html
Etiketler: rusya, telegram engeli
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