Ruslar Gerçek Bir 'Terminatör' Robot Ürettiler: FEDOR!

Geleceğin robot askerleri konusunda ilk adım Rusya'dan geldi. FEDOR ismindeki robot, çift elle silah kullanmayı bir insana göre daha yüksek doğrulukla gerçekleştiriyor.

Şimdi başlığa bakıp tekrar düşünün. Sinema tarihinde önemli bir yere sahip Terminatör serisinin gerçek olma ihtimali, bilim kurgu teorisyenlerinin ve yapay zeka ile ilgilenen bilim insanlarının geleceğe dair söylediklerine ilham kaynağı oluyor. Bunu sinemanın etkisinden uzaklaşarak konuşmak ise durumu daha gerçekçi hale getiriyor. Nitekim yapay zekalar he ne kadar elektronik devrelerden ve yazılımlardan oluşuyor olsalar da, mekanik olarak bir bedene sahip olmaları oldukça etkileyici gözüküyor olabilir. Ancak sonradan öğrenme kabiliyetine sahip söz konusu robotların öğretmeni gene insanlardan ibaret olunca, bu trenin nereye gittiği konusunda endişe yaşamaya başlıyorsunuz.

Teknolojik olarak bir sonraki sıçramamız 2021'de uzayın daha derin noktalarına gitmek üzere atmosferden çıkma yoluyla gerçekleşecek. Bunun için yapay zekalar bizi büyük bir yükten kurtaracak. Peki yapay zekaların gelişimi ve sonrası?

Ruslar tarafından üretilen "FEDOR" ateş etmeyi -yani silah kullanmayı- bilen bir robot. Böyle bir üretimin yabancı insanlar arasında öğrendiklerini uygulaması ise üreticisine ve sahibine bağlı oluyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin'in internete yüklediği bir videoda aslında uzay araştımaları için üretildiği söylenen "siber kozmonot", iki tabancayı etkileyici bir doğruluk payıyla çekip ateşliyor. Rogozin, "Bir Terminatör olmasa da çeşitli alanlarda pratik anlamda önemli işler yapacak yapay zeka üretiyoruz" şeklinde konuşuyor.

Makine, Android Technics ve Advanced Rsearch Fund firmaları tarafından geliştirildi. Başlangıçta kurtarma çalışmalarında kullanılmak amacıyla üretilse de FEDOR'a yüklü silahları kullanma yeteneği öğretildiğinde durumun askeri boyuta taşındığı, aşağıdaki video ile gayet net görülebiliyor.