Dün gece Rusya’nın kuzeyinde gökyüzüne bakan herkes büyük, parlak, yuvarlak ve şeffaf ışık kümeleri gördü. Kimileri bu işin arkasında bir füze testi olduğunu düşünürken, görüntülerdeki şeyin UFO olduğuna dair komplo teorileri üretilmeye başlandı.

Kuzey Rusya halkı, dün gece büyük bir korku atlattı. Gökyüzüne bakan herkesin rahatlıkla görebileceği büyüklükteki yuvarlar ve parlak ışık patlamaları, insanları tedirgin etti. Soyal medya da büyük bir hızla yayılan görüntülerde bazı insanlar uzaylıların geldiğine inandıklarını, bazıları ise bunun askeri bir test olduğuna inandıklarını belirttiler.

Görgü tanıklarından Vasily Zubkov: “Sigara içmek için dışarıya çıktım ve dünyanın sonunun geldiğini düşündüm. Birkaç dakika boyunca şaşkınlığımı gizleyemedim ve neler olduğunu anlamadım. Parlayan top, ağaçların arkasından yükselip gök yüzüne kadar çıktı. Top bir yay haline geldi ve giderek dağılmaya başladı." şeklinde açıklama yaptı.

Bir fotoğrafçı olan Alexey Yakovlev, Tomsk bölgesinin kuzeyinde bulunan Strezhevoi'de gerçekleşen olayın kendisini korkuttuğunu belirtti ve Vasily Zubkov ile birebir aynı tarifi verdi. Şehirdeki insanlarla görgü şahitlerinin mesajları birbiriyle aynı olduğu için herkesin aynı olayı gözlemlediği sonucuna ulaşıldı.

Yerel uzmanlar ışığın kaynağı bilmemelerine rağmen, iki olası neden sunuyorlar:

Bunlardan ilki, Kuzey Işıkları’nın farklı bir formuyla karşı karşıya kaldıklarıydı. Diğeri ise Vladmir Putin’in nükleer ekipmanları test etme politikasına bağlı olarak yapılan bir atışın izi olduğuydu.

Dün gece saatlerinde Rus ordusunun denizaltılar ve uçaklar aracılığıyla birkaç test gerçekleştirildiği biliniyor. Haliyle Rus medyası da bu testlerin bir sonucu olarak söz konusu olayın gözlemlendiğini belirtti.

2009 yılında gene Rusya’nın yaptığı bir füze testi sonucunda, spiral bir ışık Norveç’ten görülmüştü. Uzmanlara göre test edilen füze insanlara zarar vermeyecek bir bölgede kontrolden çıkıp infilak etti.Tuhaf ışık ise güneş ışıklarının yansımasından dolayı kaynaklanan bir olaydı.