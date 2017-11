2016 yılında Trump’ın zaferiyle sonuçlanan seçimin yankıları küresel çapta sürüyor. Rusya destekli grupların islam karşıtlığı, bireysel silahlanma ve Trump’ı destekleyen sponsorlu Facebook gönderilerinden bazıları kamuoyuna sunuldu.

Sosyal medya mecraları, ülkelerin politikalarında dev bir açık yaratıyorlar. Seçim arifesinde olan ülkelerin vatandaşları, dış kaynaklardan gelen fakat kendi ülkeleriyle ilgili çeldirici içeriklere maruz kalıyorlar. Seçimler öncesinde artan ve ülke siyasetinin dış kaynakların istediği şekilde değişmesini sağlayan bu kaos ortamı, Türkiye için de geçerli.

Aslı astarı olmayan yalan haberler, kim ya da kimler tarafından oluşturulduğu bilinmeyen ve toplumun yapısını bozan gruplar, sosyal medya ve özellikle Facebook aracılığıyla milyonlarca insana ulaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda ilk defa ortaya çıkan ve söz ettiğimiz politik açığın ilk küresel örneklerinden olan 2016 ABD seçimleri süreci, tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Kremlin destekli grupların, ABD ile bitmek tükenmek bilmeyen soğuk savaş esnasındaki hamlesi de bu oldu. Facebook ve Instagram üzerinden yayınlanan ve yapılan soruşturmalar sayesinde basına sunulan örnek görsellere bakınca neler demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.

İlk örnek, kaosun fişini takan bireysel silahlanma destekçisi bir grup, kendilerini silah seveneler ve vatanseverler olarak tanımlıyorlar. Defend the 2nd başlığı ise ABD’deki bireysel silahlanma yasası görüşmelerine verilen desteği vurguluyor:

"Blacktivist" adlı bir sayfa, "Kara Panterler ABD hükumeti tarafından söküldüler, çünkü siyah erkekler ve kadınlar adalet ve eşitlik için ayakta duruyorlar" açıklamasına yer vermiş. Bu söylemler ırkçılık karşıtı gibi görünseler de, ırkçı gruplarla ırkçılık karşıtı grupların arasındaki gerilimi arttırıyor:

Bir diğer örnek, “Secured Borders" yani “Güvenli Sınırlar” adı altında görülüyor. Bu sayfa da Trump’ın dev sınırlar inşa etmek ve ülkeye girişleri zorlaştıran, çarpık söylemler içeren politikasına destek veriyor. Hiç Trump’ın adını geçirmeden algı operasyonu yürütülüyor:

Bu kez islam karşıtlığını tetikleyen bir içerikle karşı karşıyayız. Söylemler arasında "Tüm istilacıları durdurmak için" sözünün kısaltması olan "Stop AI" adlı bir grup var. Bu grup Amerika genelinde yüz kapatmanın yasaklanmasını destekliyor. Mesele fikir ya da tercihler değil, düşmanlık:

LGBT United adı verilen bir grup, dini kurumlara karşı söylemler içeren gönderiler paylaşıyor. Ayrıca diğer gönderileri arasında Trump’ın rakibi olan Hillary Clinton karşıtı söylemler de var:

Trump’ın adının net bir şekilde geçtiği ender içeriklerden birisi de "Donald Trump America" ​​sayfası, "Hillary Clinton'ın adaylıktan diskalifiye edilmesini ve başkanlık listesinden çıkartılmasını" isteyen bir dilekçeye yönlendiriyor.

Bu gönderi ise Hillary Clinton’u şeytan kılığına sokup, Hz. İsa’nın karşına getirmiş:

Benzer gönderileri, Twitter üzerinde de paylaşan grupların listesi de ele geçirildi. Bu örnekleri gördükten sonra bir kez daha düşünmekte fayda var. Sosyal medyada karşımıza çıkan her haberin kaynağını, her grubun gerçek kimliğini ve her oluşumun destekçilerini sorgulamak durumundayız.

Söz konusu algı operasyonlarının ülkemizde de uygulandığı gerçeğini göz önüne alırsak ve yaklaşan seçimleri de düşünürsek, kaosun ayak seslerini duyabiliriz.