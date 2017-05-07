Rusların 'Avengers Filmi' Guardians'tan Görsel Efekt Videosu

Avengers'ın Rus versiyonu olarak lanse edilen Koruyucular filminin görsel efektlerinin nasıl hazırlandığını gösteren güzel bir video paylaşıldı.

A.B.D. ile hemen hemen her alanda kıyasıya bir mücadele içinde olan Rusya, bu yıl mücadeleyi beyaz perdeye de taşıdığı bir filme imza atmıştı. Son yıllarda beyaz perdenin adeta kralı olan süper kahraman filmleri çılgınlığına son katılan ülke olan Rusya, Marvel'ın Avengers ekibi ile karşılaştırılan Guardians (Koruyucular) filmini Şubat'ta vizyona sokmuştu.

Film iyi midir kötü müdür, işin o kısmını tartışmayacağız. Fakat şu bir gerçek ki, filmde kullanılan görsel efektler, beklenilenin aksine hiç de fena değiller. Tabiki 'blockbuster' bir Hollywood filmlerinde kullanılan görsel efektler ve bu görsel efektleri yapmada kullanılan yöntemler çıtayı bambaşka bir yere çıkarmış durumdalar. Fakat Guardians filminin görsel efektlerini üstlenen Rusya merkezli Argunov Studio da bu konuda fena bir iş çıkarmadığını, paylaştığı video ile göstermiş.