Geçtiğimiz yıl da sıklıkla dillendirilen konu, bu yıl tekrar gündeme getirildi. Ruslar gerçekten Satürn’e ulaşmış olabilirler mi?

Geçtiğimiz yıl YouTube kanalı SECTION 51 2.0 tarafından bir video paylaşılmış, o dönem deyim yerindeyse tüm teorisyenlerin aklı başından çıkmıştı. Daha sonra konsept olarak SECTION 51 2.0’a benzeyen bazı kanallar da konuyla ilgili videolar yayınlamışlardı.

Söylenenlere göre Ruslar 7 yıl süren bir yolculuk sonrası Satürn’ün uydusu Titan’a insan gönderdi, video ise Rus Uzay Ajansı tarafından sızdırıldı.

Dünya ile Satürn’ün arasındaki mesafe sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. En yakın mesafe ise Güneş ile aramızdaki mesafenin 8 katı: 1.2 milyar kilometre. Uzay araçları, yakıt tüketimini minimize etmek ve hızı artırmak için gezegenlerden ve Güneş’ten faydalanıyor. İddialar, Rusların Satürn’e bu şekilde ulaşarak Titan’ı incelediği yönünde.

Rus Uzay Ajansı’nın sızdırdığı iddia edilen görüntülere ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.