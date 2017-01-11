Rusların Siber Saldırısı Görünenden Çok Daha Derin Olabilir

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinden sonra sular hala durulmadı ve yakın zamanda da durulacağa benzemiyor.

Amerika Birleşik Devletleri-Rusya ilişkilerinde hararetli günler yaşanıyor. 20 Ocak'ta görevini Donald Trump'a teslim edecek Barrack Obama, açıklamalarında Rusya'yı Amerikan seçimlerine müdahale ile suçlamış ve sonrasında 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ile olaylar dallanıp budaklanmıştı.

Amerikan istihbaratına göre Rus korsanlar, yalnızca Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti sunucularına sızmakla yetinmedi ve Donald Trump'ın kişisel verilerine de ulaştı. İstihbarat, söz konusu verilerin kapsamlı olduğunu ve Başkan'a şantaj yapıp, onun eylemlerini doğrudan değiştirmek için kullanılabileceğini savunuyor.

Ulusal Güvenlik Direktörü James Clapper, CIA Direktörü John Brennan, FBI direktörü James Comey ve NSA Direktörü Mike Rogers, Barrack Obama ve Donald Trump'ı bilgilendirdiler. Raporda hangi kalemlerin bulunduğu ise doğal olarak açıklanmadı.

Siber Saldırının Detayları

Amerikalı güvenlik uzmanlarına göre siber saldırılar etkili bir yöntemle gerçekleştirilmiş: Zıpkınlama.

Oltalama, genelde kullanıcıların bankadan veya resmi kurumdan geldiğini varsaydıkları e-postaları açarak tuzağa düşmesidir. Spearphishing yani zıpkınlama ise aynı temellere dayanmasına rağmen, biraz daha karışıktır. APT28 adındaki Rus korsan grubu; operasyonel altyapıda barınan sahte bir web posta alanıyla, parti üyelerini ve yöneticilerini, kullanıcı adlarını ve şifrelerini değiştirme konusunda kandırdı. Edindikleri bu bilgilerle, istedikleri verileri elde etmek kolay oldu.

APT28'in oldukça "yetkin" bir grup olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Fancy Bear olarak da bilinen hacker grubu, daha önce de WADA (Dünya Anti Doping Ajansı) ve Fransız TV kanalı TV5 Monde'nin sunucularına sızmayı başarmıştı.