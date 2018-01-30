Rusya devletinin yüksek teknoloji şirketi Rostec'e göre, zümrüt üretimi yaklaşık 87 milyon dolar yatırımla büyük oranda artacak.

Yarı değerli taş olarak kabul edilen zümrüt, bünyesinde yeşilin her tonunu barındırmasıyla efsanelerin taşı olarak anılır. Zümrüt yapısı gereği ışığı emer, bu nedenle çok parlak bir yapıya sahip değildir. Genellikle en koyu renge sahip olanları daha değerli olsa da, bu yeşil taşların değeri ağırlığının ve boyutunun büyüklüğüne göre belirlenir.

2025 yılına kadar Rus hükümeti mevcut zümrüt üretimini 10 katına kadar arttırmayı hedefliyor. Bununla birlikte Ural dağındaki zümrüt yatakları piyasada oldukça büyük değer görüyor. Avrupanın en büyük rezervine sahip oldukları düşünülürse, gerekli yatırımla Rusya bunu rahatlıkla başarabilir. Rusya devletinin yüksek teknoloji şirketi Rostec, 87 milyon dolar yatırım yaparak ülkenin zümrüt üretimini önemli oranda arttıracaklarını açıkaldı.

Rostec firmasının ilk hedefi, zümrüt madeninde çalışanların sayısı 400'den 2000 kişiye çıkarmak. Ayrıca firma makinalaşma ve maden sahaları konusunda da iyileştirme çalışmaları yapacak. Rostec bu yıl içerisinde 60 tondan fazla zümrüt üretmeyi hedefliyor.

Firma yakın zamanda çıkardığı, 1.5 kilogram ağırlığa ve 14’e 7 cm boyutlara sahip zümrütle ilgili kişilerin büyük dikkatini çekti. Rusya Kuyumcular Birliği bulunan zümrüt kristalinin oldukça değerli olduğunu düşünüyor. Bilirkişi tahminlerine göre 265 bin TL değeri bulunuyor. Daha önce Ural dağlarından çıkarılan en büyük zümrüt cevheri 1.2 kilogram ağırlığındaydı. Peki, sizce bulunan zümrüt kristali jeolojik açıdan bir önem teşkil ediyor mu?