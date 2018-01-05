Rusya, 45 Milyon Dolarlık Uydusunu Uzayda Kaybetti!

Rusya, yanlış koordinat girmesi sebebiyle 45 milyon dolara mal olan uydusunun nerede olduğunu bilmiyor.

Geçtiğimiz çarşamba günü Rossiya 24 eyalet kanalına bir açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin, yaptıkları insan kaynaklı bir hatadan ötürü 2750 kilogram ağırlığındaki uyduyla irtibatlarının kesildiğini açıkladı. Hava durumu uydusu olan Meteor-M’nin Baikonu’dan kalkıyormuş gibi programlandığını söyleyen Rogozin, koordinatların doğru alınmadığını belirtti.

İçinde Rusya, Norveç, İsveç, ABD, Japonya, Kanada ve Almanya'daki bilimsel, araştırma ve ticaret şirketlerine ait 18 küçük uyduyu barındırması sebebiyle oldukça değerli olan uydunun akıbeti şu anda belli değil. Fakat insan hatasından kaynaklanan bu durum, Rusya’nın başına ilk kez gelmedi.

2015 yılında ateşlenen roketlerden biri, havalandıktan birkaç dakika sonra Meksika’nın iletişim uydusunu yok ederek patladı. Japonya da geçtiğimiz yıl 273 milyon dolarlık Hitomi uydusunu yörüngesinden saptıktan sonra ‘kayıp’ olarak duyurmuştu. Bu sorun da yine insan kaynaklı bir hata olarak yorumlanmıştı.

Bu olay, Roscosmos uzay programı bütçesini bu yıl yüzde 35 oranında azaltmasından kısa bir sonra gerçekleştiği için Rusya’nın canını bir kat daha sıktı.