Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Rusya, ABD’de yapılan son seçimler sırasında toplam 39 eyaletin seçim sistemine sızıp sonuçları değiştirmeye çalışmış. Hatta dönemin başkanı Obama kırmızı telefon hattıyla Kremlin’e bağlanmış.

Bloomberg haber ajansına gelen yeni bir rapora göre Rus hackerlar, ABD seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye çalışmışlar. Toplamda 39 eyaletin seçim sırasında sürekli güncellenen sistemine saldırı düzenleyen hackerlar, özellikle Illisionis eyaletinin seçmen verilerini değiştirmeye ve silmeye çalışmışlar. Yetkililer saldırıların sonuçlara etki etmediğine inanırlarken Başkan Obama, “kırmızı telefon” hattını kullanarak Kremlin’e şikayette bulunmuş.

Kasım seçimlerinin ardından Obama yönetimindeki yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD seçimlerine saldırmakla ve müdahale etmekle suçlamışlardı. Reuters daha sonra, FBI'nın Rus seçimlerinde Demokrat parti çalışanlarını hedef alan üç ayrı soruşturma yürüttüğünü de bildirmişti.

Bununla birlikte, isimi açıklanmayan ABD'li yetkililerin son raporları, bahsi geçen saldırıların düşünülenden daha kötü olduğunu gözler önüne serdi. 2016 yılının Temmuz ayında Illinois’teki seçmen yetkilileri, seçmen veri tabanında IP adreslerine ve diğer dijital imzalara yönlendiren bir ihlal keşfetmişler. Müfettişler daha sonra diğer 38 eyalette, 38 benzer saldırı belirtilerinin izlerine rastlamışlar.

Hackerlar, Illinois seçmen veritabanlarını değiştirmeye çalışmış ancak detaylara göre bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmış. Yetkililer, daha agresif bir saldırıya hazırlık amacıyla Ruslar tarafından yapılan bir test olduğundan endişe duydukları yönünde Bloomberg'e bilgi vermişler ve ayrıca korsanlar, Kasım ayında 122 yerel seçim görevlisinin kullandıkları bilgisayarlara da sızmaya çalışmışlar.

Yakın zamana kadar Putin, Rusların ABD seçimlerine girmekle uğraştığını şiddetle reddediyordu. Ancak bu ayın başlarında ABD'nin seçimlerine olası müdahalelerin "teorik olarak mümkün" olduğunu kabul ederken, hükümetin bu işte hiç bir rolü olmadığı konusunda ısrarcı bir tavır sergiledi. Eski bir FBI yetkilisine göre, Trump yönetimi bu konuyu ciddiye almazsa seçim geçerliliğini kaybedebilir.

Rapor Obama'nın, 2011'de kurulan yeni bir "kırmızı telefon" sistemiyle Kremlin ile konu hakkında görüştüğünü de belirtiyor. Beyaz Saray, Kremlin'in saldırıların kanıtını açıkça sunuyor ve daha fazla bilgi istiyor. Bunun üzerine Ruslar, korsanları tespit etmek için yapılan çalışmaların devam ettiğini dile getiriyorlar.

Durum ne olursa olsun iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Nitekim ortada büyük bir şaibe olduğu açık ve Trump’ın iddialar hakkında net bir açıklaması bulunmuyor.