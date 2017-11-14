Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, IŞİD ile ABD'nin 'ortak' çalıştığına yönelik kanıt niteliğinde sunulan fotoğrafların bir video oyunundan alındığı öne sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan uydu fotoğraflarının, IŞİD'in Suriye'deki son kalesi olan Ebu Kemal kasabasına ABD öncülüğündeki operasyon sırasında kaydedildiği ortaya atılmıştı. Ancak kullanılan fotoğrafların AC-130 Gunship Simulator adlı bir video oyunundan alındığı ortaya çıktı. Görüntünün PCGamesN tarafından Youtube'a yüklenen görüntülerden kırpıldığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı bu iddialara yönelik resmi bir açıklama yapmazken yayınlanan fotoğrafları ger çekti.

Görüntüleri analiz eden gazeteci Eliot Higgins, haberin yalan olduğunu düşündüğünü belirten bir tweet attı. Haberde IŞİD konvoyunun Ebu Kemal kasabasından ayrıldığı belirtiliyordu. Gazeteci Eliot, bu görüntülerin ABD ile IŞİD'i bağlantılandırmak üzere tasarlandığını söyledi. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Brexit referandumunu etkilemeye yönelik sosyal ağ operasyonları gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. Hatta Birleşik Krallık başbakanı Theresa May, Rusya'nın "özgür toplumu baltalamaya" çalıştığını iddia etmişit.

Rusya'nın hatalı video görüntülerini kullanması ilk kez karşılaşılan bir olay değil. Bundan üç yıl önce RT adlı Tv kanalı tarafından paylaşılan ve Afrikalı askerleri konu alan fotoğraflar da Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain'den alınmıştı. Ne düşünüyorsunuz size karşılaştırma yapıldığında görüntüler gerçekten oyuna mı ait?