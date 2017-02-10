Volkswagen CEO'su Matthias Müller ile Moskova'da toplantı gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Volkswagen'e yardım edeceklerini söyledi.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl içinde Volkswagen, yaşadığı emisyon skandalıyla birlikte hem piyasadan yüzbinlerce aracını geri toplatma durumunda kalmış hem de davalarla karşı karşıya kalmıştı. Bunların hepsi yetmezmiş gibi bir de emisyon skandalı, tüketicilerin şirkete olan güvenini de sarsmıştı.

Son dönemlerde hatalarını gideren ve benzer bir hata yapmamak için bu konu üzerinde titizlikle duran Volkswagen'in CEO'su Matthias Müller geçtiğimiz günlerde Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Müller ile Volkswagen'in Rusya'daki faaliyetleri hakkında konuşan Putin, Rusya'daki otomobillerin %11'lik kısmının Volkswagen'e ait olduğunu ve Volkswagen'in Rusya'da 50.000'e yakın kişiye iş imkanı tanıdığına değinerek şirketin halini anladıklarını ve her zaman destek olabileceklerini söyledi. Ayrıca Volkswagen'in yakın zamanda Rusya'da yeni bir tesis kurması da planlanıyor.