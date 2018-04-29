Rusya, Twitter Üzerinden İngiltere Seçimlerine Müdahil Olmuş

The Sunday Times'ın yaptığı bir araştırma sonucunda ortaya çıkan veriler, uzun zamandır devam eden bu iddiaya ve tartışmaya dair önemli bilgiler sundu.

Geçtiğimiz senenin sonlarında ortaya atılan bir iddia, Rusya'nın siber casusluk yolu ile İngiltere seçimlerine müdahil olmaya çalıştığını söylüyordu. Uzun zamandır birçok araştırmanın konusu olan bu duruma dair, Swansea Üniversitesi ile birlikte yürütülen son çalışmlar iddiaların doğru olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre 6500'den fazla bot hesap, 'ingiliz kadın seçmen' görütüsü altında seçimlere dair birçok yorumda bulundu.

Hesapların %80'i seçimlerden birkaç hafta önce açılmış ve hemen hepsi İşçi Parti liderini olumlayıcı yorumlarda bulunurken bir yandan da Theresa May ile ilgili olumsuz eleştirilerde yapmış. Hesaplar İngiliz kadın isimleri ile açılmış olsa da seçilen ilk dilin Rusça olması ise iddianın doğruluğuna yönelik en büyük kanıt olarak görülüyor.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile ilgili 10 yorumdan 9 tanesi olumlu iken muhafazakar partiler ve özellikle Theresa May ile ilgili 10 yorumdan sekizi eleştiri içeriyor. İngiltere, konu ile ilgili yaptığı açıklamada böyle bir durumun kabul edilemez olduğunu ve herhangi bir ülkenin başka bir ülkenin seçimlerine hiçbir şekilde müdahale etme hakkı olmadığını söyledi.

İşçi Partisi ise seçimde kamudan büyük bir destek aldıklarını ancak bot hesaplardan haberleri olmadığını ve bu iddialar ile bir ilgileri olmadığını savundu. Botların seçim ile ilgili ne kadar etkili olduğunun da asla bilinemeyeceğini söyleyen parti sözcüsü, bunun partilerine zarar veren bir haber olduğunu ve bunu kabul etmyeceklerini de ekledi. Bu bot hesapların ise seçime dair müdahalelerin yalnızca ufak bir kısmı olduğu ve devamında daha büyük bir manzaranın ortaya çıkacağı düşünülüyor.