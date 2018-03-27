Rusya'da gerçekleşen ve 64 kişinin hayatına mal olan korkunç yangının başlama anına ait görüntüler internete sızdırıldı. Yangının bir anda büyümesi nedeni ile oluşan panik, kaybın büyüklüğünü özetliyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın tam anlamıyla bir felakete neden olmuş, çocuklar da dahil olmak üzere 64 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanmıştı.

Yangın alışveriş merkezinin en üst katında çıktığı için alt kattakilerin yangından kaçma fırsatı bulunuyordu. Fakat en üst katın sinema salonları ve oyun-eğlence merkezine ev sahipliği yaptığından yangın sırasında en üst kat da oldukça kalabalıktı.

64 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili olarak yangının başladığı dükkanın kiracısı da dahil olmak üzere şu ana kadar 4 kişi gözaltına alınmış durumda. Bu korkunç olay, alışveriş merkezlerinde her anlamda güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yangının başladığı anlar, alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Yangının başlaması ile ziyaretçiler arasında büyük bir panik baş gösterirken, yangının bir anda büyümesi ve ortalığı dumanların kaplaması paniği daha da arttırdı.