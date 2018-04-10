Bir Kadın, Ameliyat Sırasında Canlı Canlı Mumyalandı!

Akıllara durgunluk veren ve dünya basının bir anda gündemine oturan olay, Rusya’da gerçekleşti. 27 yaşındaki bir kadın çok farklı bir şikayetle hastaneye gitti, ameliyat edilmesi gerekiyordu. Fakat operasyon sırasında ekip, kadını canlı canlı mumyalayıp ölüme sürükledi.

Rusya’nın Ulyanosvk kentinde yaşayan 27 yaşındaki Ekaterina Fedyaeva, talihsiz bir şekilde can verdi. Genç kadın, yumurtalıklarında kist olduğu şüphesiyle hastaneye gittiğinde basit bir operasyon için gözetim altına alınmıştı.

Hastanede ameliyat öncesi girişini tamamlandıktan sonra operasyonu bekleyen genç kadın, yaşayacaklarından habersizdi. Ameliyat vakti geldi ve ekiple kadın aynı odada buluştular. Görevliler kadının bir yumurtalık operasyonu geçireceğini biliyordu, ancak kullanılacak ilk ilacı karıştırdılar. Bunun yerine Fedyaeva’ya formalin isimli maddeyi verdiler.

Formalin, mumyalama işlemlerinde kullanılan, dokuların çürümesine engel olup parazit ya da mantar gibi bozulmayı hızlandırıcı etmenlerin üremesini engelleyen bir ilaçtır. Genelde canlılardan alınan dokuların içlerinde saklandıkları sıvılardır. Vücuda ise koruma amaçlı enjekte edilebilirler.

Ekip, yanlışlıkla hastanın ölümüne neden olabilecek bir hata yaptıklarının farkına vardı. Sonrasında acil müdahale teknikleri uygulandı ve Fedyaeva yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Fakat formalin neredeyse bütün kritik organlarına nüfuz etmişti. Genç kadın çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda hayatını kaybetti.



Formaldehitle dokular bozulmadan korunabiliyor.

Kadının ailesi, hastane yönetiminden ve sorumlu yetkililerden şikayetçi oldular. Dünya çapında geniş yankı uyandıran bu haber, hastaneye karşı tepki uyandırdı. Kızlarının ameliyat sırasında canlı canlı mumyalandığını söyleyen aile, bu işin peşini bırakmayacak gibi görünüyor.

Rusya’daki resmi kurumlar gerekli soruşturma sürecini başlattılar.