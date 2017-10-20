Rusya'da bir şirket zengin gibi gözükerek İnstagram'a fotoğraf atmak isteyen ancak zengin olmayan kişiler için jet kiralamaya başladı.

İnstagram'ın zengin çocuklarını duymuşsunuzdur. Pahalı arabaların, jet uçakların yanında ve çok katlı binaların üzerinde bulunan havuzların kenarlarında fotoğraf çekip paylaşarak fenomen oldular. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir şirket belli bir miktar para karşılığında zengin gibi görünerek İnstagram fenomeni olmak isteyenlere, özel jet kiralamaya başladı. Hemen belirtelim jetlerle uçmak yasak.

"Özel Jet Studio" olarak bilinen şirket, ünlüleerin ve zenginlerin yaşamını sahte de olsa yansıtmak isteyenler için 244 Dolar karşılığında, fiyata fotoğrafçı da dahil olmak üzere 2 saatlik photoshoot hizmeti sunuyor. Fotoğrafçıyı kendi getirmek isteyenler için ise fiyat 191 dolar. Öte yandan işi daha profesyonel bir şekilde götürmek isteyenler için saç ve makyaj uzmanı kiralamak gibi seçenekler de mevcut. Yani 244 Dolar gibi bir paranız varsa hiç olmadığınız kadar zengin görünebilir ve Andy Warhol'un söylediği gibi 15 dakikalığına ünlü olabilirsiniz. (Sözün tamamı: "Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacaktır")

244 Dolar karşılığından çekilen fotoğraflardan bazıları şunlar:

İnstagram fenomeni olmak son yılların en büyük akımlarından ve uğraş verilen olaylarından biri. Bu durumu bilen Rus şirketi, "Kendiniz ve takipçileriniz için asla unutmayacak sıradışı ve unutulmaz bir fotoğraf çekimi düzenleyebilirsiniz." sloganıyla bu işi paraya çeviriyor. Siz ne düşünüyorsunuz, sizce başarılı bir girişim mi ve ülkemizde de olsun ister misiniz?