Rusya'da bulunan bir otomat üzerinden Instagram ve VK sosyal ağlarında hem takipçi hem de gönderi beğenisi satın alabiliyorsunuz.

Son dönemlerde ülkemiz de dahil olmak üzere onlarca ülkede sosyal ağlar için takipçi satışları bir hayli popüler. Öyle ki Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram gibi birçok ağda belli bir ücret karşılığında takipçi satın alabiliyorsunuz. Takipçi satın almayı bir kenara bırakın, Rusya'da bir alışveriş merkezi olayı çok farklı bir boyuta taşıdı.

Snatap isimli şirket, Rusya'da popüler bir AVM ile anlaşmaya vararak AVM'nin içine takipçi satışı gerçekleştiren bir otomat yerleştirdi. Bu otomat, Instagram ve VK olmak üzere iki farklı sosyal ağda hem sahte takipçi hem de gönderi beğenisi satın almanızı sağlıyor.

Muhtemelen bunun sahte haber için yapılmış bir görüntüden ibaret olduğunu düşünebilirsiniz çünkü biz de birkaç gün önce biz de sosyal medyada bu görsele rastladığımızda gerçek olduğuna inanamadık ancak yaptığımız araştırmalar sonucunda bu otomatın ilk olarak Rus gazeteci Alexey Kovaley tarafından paylaşıldığını ve birçok haber kuruluşu tarafından araştırılarak haberleştirildiğini gördük. Kısacası, böyle bir otomat gerçekten var.

Üstelik haberler bununla sınırlı değil. Söylenene göre bu Rus şirket, yakın zamanda takipçi satışı gerçekleştirdiği otomatını 20 farklı ülkede daha kullanıma sunmayı planlıyor. Bu otomatın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.