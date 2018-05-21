Son yılın en tartışmalı konularından olan kripto paralar, pek çok ülkenin ilgili devlet birimlerini finansal teknoloji konusunda çalışmalar yapmaya itiyor. Rusya adalet bakanının yaptığı açıklamalar, ülkedeki kripto para hırsızlıklarının önüne geçebilir ve uzun vadede piyasaları olumlu yönde etkileyebilir.

2017 yılının sonuna kadar kripto para piyasası o kadar hızlı bir yükseliş yaşadı ki, bir anda bütün dünya bu yeni teknolojinin ne kadar geçerli olduğunu tartışmaya başladı. Temelinde çok daha geniş imkanlar sunan Blok Zinciri adındaki bir teknolojiyi taşıyan kripto paralar, pek çok ekonomisti de birbirine düşürdü. Aylardır süren tartışmaların ana konusu ise bu zamana kadar fiziksel bir karşılık görmeye alıştığımız para kavramının soyutlaşması.

Kripto para piyasasında 2018’in üç ayında yaşanan krizin en büyük etmenleri arasında, Çin’deki bir borsanın milyonlarca doları çaldırması da vardı. Dijital olan her sistemin bir açığı olduğu için paranın dijital olması da benzer olayların daha çok yaşanacağı anlamına geliyordu. Yatırımcının güveni azalınca henüz mağdur olmamış milyonlarca insan parasını geri çekti, piyasa geriledi.

Devletler ise yaygınlaşması ve geleneksel paranın yerini alması artık kaçınılmaz olan bu sistemdeki açıklara karşı hukuki yollar aramaya başladılar. İlk haber Rusya’dan geldi. Rusya Adalet Bakanı Konovalov, yaptığı açıklamada bakanlığın kripto paralar konusunda bir fikirde uzlaştığını duyurdu.

Bakan, kripto para birimlerinin yasal olarak mülk şeklinde tanımlanması gerektiğini açıkladı. Bu açıklama, Rusya’daki yatırımcıların elindeki kripto paraları üzerinde yasal hak sahibi olmalarını sağlayacak, dolayısıyla hırsızlık gibi vakalarda yasal cezalar uygulanabilecek. Mesela şu an elinizdeki kripto paralar çalınsa, dünyanın pek çok yerinde yasal bir muhatap bulamıyorsunuz. Bu durum da bilgisayar korsanlarını motive ediyor ve hırsızlık vakalarının sayısı artıyor.

Kripto para birimlerinin mülk olarak tanımlanması adına hazırlanan yasa tasarısı şu anda taslak halinde Rus yetkililerinin elinde bulunuyor. Eğer resmileşirse, Rusya’daki kripto para piyasası stabil bir hal alacaktır ve yatırımcı sayısı da artacaktır. Biliyoruz ki dijital dünyada, konu para olsa bile siyasal sınırlar işlemez. Yani Rusya’nın bu yasayı yürürlülüğe sürmesi durumunda küresel kripto para piyasasında da olumlu yönde hareketlenmeler bekleyebiliriz.

Ayrıca Rus bakan, kripto para birimleri ve teknolojileri geliştikçe ilgili yasaların da düzenlenmesi gerektiğini savunarak emsal bir bakış açısı sunuyor. Diğer taraftan asıl önemli olan, bu para birimlerinin piramit sistemleri altında büyümeleri engelleyerek haksız kazançların önüne geçmek.