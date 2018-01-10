Rusya'da Tankla Dükkan Soyan Adam!

Rusya'da askeri bir spor merkezinden tank çalan adam, önce tankın kontrolünü kaybedip bir dükkana girdi. Daha sonra da girdiği dükkandan şarap çaldı!

Başlıktan muhtemelen "Webtekno World Of Tanks'den sponsorluk mu aldı?" diye düşünebilirsiniz. Çünkü oyunun son dönemdeki reklamlarına epeyce benzeyen haber maalesef gerçek. Rusya'nın Murmansk bölgesinin Apatitı kentinde bir adam, alkol satın almanın yasak olduğu bir saatte bölgedeki bir paramiliter spor kuruluşundan tank çaldı.

Kimliği bilinmeyen adam daha sonra kullandığı tankın kontrolünü kaybedip park halindeki bir araca çarptı. Adam daha sonra da yakınlardaki bir dükkânın vitrininden içeri girdi. ‘Hızını kesemeyen' hırsız, bu kez de dükkânın içki bölümüne girerek bir şişe şarap çaldı. Olay yerine, olaydan sonra intikâl eden polis ise çaldığı şarapla dışarıya çıkan adamı gözaltına aldı.

Rusya'nın belirli bölgelerinde ikinci dünya savaşından kalma tankların, vatandaşlar tarafından kullanıldığını duymuştuk. Ancak böylesine bir olayı biz de ilk defa duyuyoruz. Sosyal medyada da epeyce konuşulan haber, Rusya'nın bir kez daha ne kadar tehlikeli topraklar olduğunu hatırlatıyor. Umarız alkol için bu kadar uğraşan arkadaşın da yaptıklarına değmiştir. Siz ne düşünüyorsunuz?