Rusya'da Yağan Mavi Kar Panik Yarattı

Rusya'nın St. Petersbuth şehrinde yağan mavi kar, kimyasal toksik atıklardan kaynaklandığı düşüncesiyle panik yarattı.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde geçtiğimiz gün beklenmedik bir olay yaşandı. Normalde beyaz renkte yağması gereken kar mavi renginde yağınca, pek çok kişi bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Karın mavi renginde olması ilk başta hoş karşılanmış gibi gözükse de, bu olayın diğer olaylarda olduğu gibi insanların dünyaya verdiği zarardan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Karın bu şekilde yağmasından sonra olayın arkasında kimyasal farmasötikal araştırma enstitüsünün olduğu açıklandı. Uzmanlar, renklerin metalik bir element olan kobalt veya bazı tıbbi tedavilerde kullanılan bir metilen maviden kaynaklanabileceğini belirttiler.

Şubat 2015’de St. Petersburg’e yayan mavi karın benzeri, bu bölgeden yaklaşık 1.500 mil uzaklıkta olan Chelyabinsk’te de yağmıştı, ancak orada yaşanan kar olayının Paskalya yumurtasında kullanılan bir gıda boyasından geldiği anlaşıldı. Boya, bir fabrikanın havalandırma sisteminden gökyüzüne doğru uçmuş ve burada karlarla birleşerek karlara mavi görünümü vermişti.

St. Petersburg’de yaşanan mavi kar olayının neden olduğu şu anda araştırılıyor. Yağan kar gerçekten toksik atık gibi bir şeyse, St. Petersburg sakinlerini yakında ciddi rahatsızlıklar bekliyor olabilir.