Sadece 17 km uzunluğundaki Rusya-Kuzey Kore sınırı, Rusya'nın izin vermesiyle Google'ın Haritalar ekibinin araçları tarafından fotoğraflanarak, insanların bu bölgeleri görüntülemelerine olanak sağlanmıştı.

Kuzey Kore, tartışmasız dünyanın en gizemli ülkesi.

Kuzeyinde Çin ile uzun bir sınırı bulunan ülke, Güney Kore ile de paylaşıyor sınırlarını. Fakat üçüncü ve yeryüzünde mevcut en kısa bir başka sınırı daha var ki, o da Rusya ile paylaşılan, ortalama 17 km uzunlundaki kara parçası uzantısı.

Çin sınırının aksine Rusya, Google’ın kamera araçlarının gelerek, iki ulus arasında bir demiryolu hattı oluşturan ‘Kore-Rusya Dostluk Köprüsü (Druzhny Bridge)’nü oldukça yakından çekmelerine izin vermiş.

Kuzey Kore’nin Rusya ile olan 17 km’lik sınırında bulunan Linenaya Ulitsa adlı yoldan, Kuzey Kore’yi gözetlememizi sağlayan, 2013 yılına ait fotoğraflar:

Kuzey Kore herkesin bildiği gibi Google Haritalar’ın ‘Sokak Görünümü’ işlevinden uzak bir ülke. Harita üzerinde mavi ile işaretlenmemiş olan tüm alanlar, Google’ın servisine dahil olmayan bölgeleri ifade ediyorlar.

Güney Kore ve Japonya’nın bir çok bölümü büyük oranda Google’ın servisi kapsamına girerken, doğu Çin, Rusya ve Kuzey Kore girmiyor.

Rusya’daki Primorsky bölgesiyle Kuzey Kore’deki Josan-ri bölgeleri, Kuzey Kore’nin Çin ve Rusya ile olan sınırında bulunan 512 km uzunluğundaki ‘Tumen Nehri’ ile ayrılıyor. Hemen nehrin başlangıcında son bulan Linenaya Ulitsa adlı bu yolun başına kadar Google Haritalar’a ait bir görüntü mevcut.

Yanbian adı verilen ve Rusya ve Kuzey Kore ile sınırlarını paylaşan Çin’e ait bir idari bölgede bulunan turistler, demiryolu köprüsünün de görülebildiği bir gözlem noktasından Kuzey Kore’yi izleyebiliyorlar.

Linenaya Ulitsa’ya hoş geldiniz (Ulitsa Rus dilinde ‘cadde’ anlamına geliyor). 2013 yılı Temmuz ayına ait bu fotoğrafa göre bu yolda pek bir hareket söz konusu değil. Daha çok bol miktarda yeşillik mevcut.

Çimenlerin arasından Kuzey Kore ile Rusya ve Çin arasındaki sınırlar boyunca kıvrılan Tumen Nehri’nin bir bölümünü görebiliyorsunuz. Burası, Google Haritalar üzerinden Rusya’dan Kuzey Kore’ye göz atılabilecek en yakın nokta.

Financial Times’ın bir haberine göre bir çok Kuzey Koreli mülteci bu sığ ve dar su kütlesini aşarak Çin’e kaçmaya çalışıyor.

Bu fotoğrafın uzak noktalarında bir yerde aynı zamanda çok katlı çatısı ve tersine saçakları bulunan uzun bir kule de yer alıyor. Bu mimari tipi eski Çin, Kore ve Japonya’da sıklıkla görülürdü. Bu kulenin solunda, bir kontrol kulesi olduğu düşünülen küçük bir bina yer alıyor.

Linenaya Ulitsa boyunca ilerlemeye devam ederseniz, bir giriş kapısı ve küçük bir kulübe çıkacak karşınıza.

Kapının ardında kısmen yeşil bir alanın ardında gizli birkaç evin bulunduğu, büyük oranda çölleşmiş bir patika yer alıyor.

Bu patikanın bitiminde, daha fazla yeşil alana doğru götüren, tek başına kalmış küçük bir ev yer alıyor. Sokak Görünümü görüntüleri bu noktadan sonra son buluyor.

Bu yalnız evden nihai aşamada Kuzey Kore’ye giden, Tumen Nehri’ne ulaşan elektrik direkleri ve ağaçlık alana kuşbakışı bakabiliyorsunuz. Tüm bu görüntüler bugün itibariyle kısmen değişikliğe uğramış olabilir fakat geçtiğimiz Nisan ayında çıkan bir videoda Rusya’nın tanklarını, askeri birliklerini ve en az üç yük trenine yüklenmiş askeri ekipmanlarını bu bölgeye doğru gönderdiği görülüyordu.

Linenaya Ulitsa, Rusya ve Kuzey Kore’ye uzanan Druzhny Köprüsü ya da Dostluk Köprüsü’ne varılacak en yakın nokta. 2003 yılına ait bu fotoğrafta köprünün yakın çekim görüntüsü yer alıyor.

Rus askerleri, 2003 yılı Ocak ayında Rusya ve Kuzey Kore’yi birbirine bağlayan Druzhny Köprüsü’nün yanında devriye geziyorlar.

Druzhny Köprüsü’nün ziyaretçilere kapatıldığı bildiriliyor fakat Avusturyalı seyyah bir blogger, kendisinin ve arkadaşının 2008 yılı Eylül ayında köprüye sokularak, Kuzey Kore’nin Tumangang istasyonuna girdiklerini söylüyor. Kuzey Kore’ye ulaşmanın başlarına açacağı işlerden dolayı korktuklarını fakat Allah’tan bir sorun yaşamadıklarını belirtiyor.

Bir Kuzey Kore vatandaşı 2003 yılı Ocak ayında Druhzny Köprüsü altında donmuş Tumen Nehri üzerinde yürüyor.